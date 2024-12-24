自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

OL肩痛影響工作與睡覺 這微創手術幫她重塑「肩強」人生

2024/12/24 16:49

肩關節鏡的手術傷口小，術後好照顧．也比較不易留疤痕。（安南醫院提供）

肩關節鏡的手術傷口小，術後好照顧．也比較不易留疤痕。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1位40歲女上班族，因為肩關節疼痛嚴重影響上班情緒、夜間睡覺翻身壓到也會痛醒，導致上班痛苦、下班後無法好好休息。她各式復健治療都嘗試過了，但經常好了1天，隔天仍然疼痛，花了不少時間和金錢。之後被轉介到台南市立安南醫院骨科，經核磁共振檢查揪出病因，並做微創肩關節鏡手術在1個月內告別疼痛，活動角度大幅進步，不必再為肩痛苦惱了！

安南醫院骨科醫師方啓榮表示，肩關節是人體活動角度最大的關節之一，因為人們平時使用到肩部的次數繁多，肩部疼痛和功能障礙成為常見的日常困擾。但隨著醫療技術進步，微創「肩關節鏡」漸發展為治療相關問題的新選擇，不僅能有效解決多種肩部問題，還可幫助患者術後快速恢復，重返正常生活。

方啓榮說，肩關節鏡的適應症廣泛，包括肩關節旋轉肌腱斷裂、肩關節不穩定、五十肩、關節唇撕裂及骨刺等問題。透過肩關節鏡，可以在關節內清楚查看受損的組織，進行必要的修復。相比於傳統開放手術，肩關節鏡的切口小、出血少，術後疼痛感明顯減輕，使患者承受的生理及心理壓力皆大幅降低。

除了提高手術效能外，方啓榮提到肩關節鏡的另一大優勢，在於術後恢復速度。他說，許多患者在手術後不到1週，可開始做輕度康復鍛煉，甚至有部分患者在手術當天或隔天，即可進行早期活動及鍛煉，助患者在更短時間內重回工作及運動，極大化改善生活品質。

「早期復健對於肩關節鏡手術後的恢復至關重要。」方啓榮表示，通常會根據患者的具體情況制定個人化復健計畫，像是針對肩部肌肉的強化和靈活性訓練，以助於減少術後僵硬感、促進血液循環與受損組織的癒合，而後患者可以逐步增加活動強度，最終達到恢復推舉及舉重等多項功能的目標。

肩關節鏡手術可藉由很小的切口展現清楚視野，不會因切口較小而減損應有的治療水準。（安南醫院提供）

肩關節鏡手術可藉由很小的切口展現清楚視野，不會因切口較小而減損應有的治療水準。（安南醫院提供）

筆尖指示處為肩關節鏡術後傷口，幾乎看不到手術痕跡，且患者術後肩部活動角度大幅進步，不再感到疼痛。（安南醫院提供）

筆尖指示處為肩關節鏡術後傷口，幾乎看不到手術痕跡，且患者術後肩部活動角度大幅進步，不再感到疼痛。（安南醫院提供）

患者透過肩關節鏡手術告別肩部疼痛，可在更短時間內重回工作及運動，極大化改善生活品質。（安南醫院提供）

患者透過肩關節鏡手術告別肩部疼痛，可在更短時間內重回工作及運動，極大化改善生活品質。（安南醫院提供）

台南市立安南醫院骨科醫師方啓榮。（安南醫院提供）

台南市立安南醫院骨科醫師方啓榮。（安南醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中