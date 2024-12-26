健康網》月經3階段「這樣吃」下次來更順！ 奇異果被點名

營養師表示，經前可多吃香蕉、紅豆水等飲食；經期中可多吃藍莓、芝麻牛奶等飲食；經期後可多吃鴨血、紅莧菜、奇異果等食物；示意圖，（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不要再叫經痛的人喝溫開水了！營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享月經前中後的營養素需求。經前可多吃香蕉、蔬果、紅豆水等飲食；經期中可多吃藍莓、芝麻牛奶、黑巧克力等飲食；經期後可多吃鴨血、紅莧菜、奇異果等食物，下一次的經期就會比較順暢。平時也要少吃高糖、高油等甜點，以及油炸、辛辣、生冷食物。

經期前

高敏敏指出，經期前有代謝變差、水腫的症狀，心理狀態也會比較容易焦慮，情緒起伏大、注意力較差的狀況。建議多補充好的蛋白質、鈣、鉀、色胺酸、膳食纖維，可以幫助平穩心情、維持排便順暢。可多吃香蕉、蔬果、紅豆水、鮭魚、雞湯等。

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高敏敏提到，月經來可多吃藍莓、黑巧克力、蘋果等，莓果類可以排除私密處細菌；示意圖，（圖取自freepik）

經期中

高敏敏提到，月經來容易有經痛、頭暈頭痛，以及腹部悶脹等情況，有些人也會有軟便、拉肚子的情況。建議多補充鈣質、薑類、莓果類、含果膠食物。可多吃薑汁紅豆湯、藍莓、薑絲蛤蠣湯、芝麻牛奶、黑巧克力、蘋果等。

她表示，薑類可以幫助改善手腳冰冷；而莓果類可以排除私密處細菌；若容易軟便的人，可以吃含果膠食物，幫助便便成形。

經期後

高敏敏說，經歷了7天的辛苦，要好好補充營養，多攝取經期流失的鐵質、營養素，這時候把身體顧好了，下一次的經期就會比較順暢。建議多補充鐵質、維生素C、溫和四物飲。可多吃鴨血、牛肉、紅莧菜、奇異果、四物飲、芭樂。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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