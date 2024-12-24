8顆蛀牙！業務男「末期齒列」怕講話漏風 All on 4一次補足缺牙

奇美醫學中心以All on 4植牙，搭配數位科技輔助，提供最佳的醫療服務。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕65歲的彭姓男子上顎多達8顆末期齒列牙深部齲齒，平時不太敢開口大笑，想重建假牙，由於他從事業務工作，若是分段治療缺牙，又怕與客戶洽談時講話「漏風」，因此選擇沒有漫長空窗期的All on 4植牙，奇美醫學中心再搭配數位科技輔助，一次手術，全部到位，重展歡顏。

奇美牙醫部贋復科主治醫師林靖傑表示，1顆牙喪失，還有機會以單顆植牙或牙橋重建，但一整排牙都有嚴重蛀牙、牙周病，以致於無法治療，稱之「末期齒列」。

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林靖傑說，口腔末期齒列的人常因害怕找牙醫，或工作繁忙而忽略，導致病情惡化到無法治療的程度，All on 4植牙正是適合有看診恐懼，以及時間不充裕的族群，僅需一次手術，即可完成固定式假牙。

為評估彭男上顎區植牙假牙的重建，林靖傑以口腔數位掃描現存齒列並拍照記錄，搭配牙科錐狀束電腦斷層，詳細空間分析他的顏面外觀、微笑曲線、牙齒咬合排列，以及顎骨骨量等資訊。

彭男希望治療期間能以固定式假牙取代原活動假牙，避免因缺牙而造成日常不便，選擇All on 4植牙固定式假牙重建上顎缺牙區。

林靖傑團隊先拔除彭男的深部齲齒，在數位植牙導板的輔助下，安全地避開神經血管與鼻竇，精準快速植入5顆術前規劃好位置的植體，隨後安裝術前數位CAD/CAM製作好的臨時固定式假牙。

經過3個月植體骨整合，以及追蹤穩定，彭男在手術後半年順利完成正式的植牙固定式假牙，他認為，比傳統方式需要持續植牙手術，如今一次完成，當天就有新的固定式假牙可用，真的令人開心

林靖傑指出，末期齒列通常合併嚴重牙周病，齒槽骨骨量不足，傳統植牙手術可能需要額外補骨補肉，耗時費力。

林靖傑強調，All on 4植牙選在顎骨骨量充足的位置，位置較有彈性，省去額外補骨補肉的治療時間；容許向遠心傾斜的植體，以避開上顎鼻竇及下顎下齒槽神經血管，確保手術安全。

另外，All on 4植牙方式也讓假牙能夠往後牙延伸，增加咬合支撐，強化咀嚼功能；植牙至少4至6顆植體，手術當天就立即有植牙固定式假牙，大幅縮短治療時間，滿足忙碌現代人的需求；單顎費用80至96萬元。

奇美牙醫部贋復科主治醫師林靖傑認為All on 4植牙沒有漫長的空窗期，一次手術到位，適合就診時間不充裕的病人。（記者吳俊鋒攝）

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