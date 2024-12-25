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健康網》選對油脂少囤積36％體脂肪！ 醫點名「4款油」

2024/12/25 06:30

醫師表示，不飽和脂肪酸就像形狀不規則的積木，不易堆疊，身體更傾向於將它們拿來使用；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，不飽和脂肪酸就像形狀不規則的積木，不易堆疊，身體更傾向於將它們拿來使用；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕食用油是烹飪常備物，各式食物也多含有油脂，那您知道什麼油是好油，什麼是壞油嗎？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健引述國外研究指出，同樣熱量，吃對油脂能減少囤積36%的體脂肪！相對於飽和脂肪組體脂肪增加1.5kg，不飽和脂肪組體脂肪僅增0.97kg，選油建議選擇不飽和脂肪，利於身體使用，而非儲存，如橄欖油、酪梨油、魚油、堅果油等。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文說明，隨著減糖飲食流行，許多人以為多吃油或肥肉無所謂，但這是錯誤的觀念喔！油脂在分解後，會直接透過小腸被動吸收進入血液，完全不需要胰島素參與。所以，如果吃太多不健康的油脂，很容易累積脂肪。

脂肪分2類 飽和脂肪酸易儲存體內

其實油脂就像澱粉一樣，有分「好油」和「壞油」。蕭捷健解釋，脂肪酸是構成油脂的基本單位，它的結構直接影響油脂的特性。我們可以將脂肪分為兩大類：

●儲存型脂肪（飽和脂肪酸）：就像規則方正的積木，容易堆疊和儲存。主要來源包括動物性脂肪（如豬油、牛油、奶油）以及少數植物性脂肪（如椰子油、棕櫚油）。

●使用型脂肪（不飽和脂肪酸）：就像形狀不規則的積木，不易堆疊，身體更傾向於將它們拿來使用。它們又分為單元不飽和脂肪酸及多元不飽和脂肪酸，前者如橄欖油、酪梨油中的油酸；後者則包括熟知的Omega-3和Omega-6脂肪酸，像是魚油、堅果油等。

醫師舉例，奶油屬飽和脂肪酸製品，容易在體內堆疊和儲存，累積脂肪；示意圖。（圖取自freepik）

醫師舉例，奶油屬飽和脂肪酸製品，容易在體內堆疊和儲存，累積脂肪；示意圖。（圖取自freepik）

蕭捷健引述1項瑞典卡羅林斯卡學院的研究，將41名年輕健康志願者分2組，每天額外攝取 750大卡熱量，分別來自飽和脂肪和不飽和脂肪。經過7週後，結果顯示，「飽和脂肪」組體脂肪增加1.5kg、肌肉量增0.31kg；「不飽和脂肪組」體脂肪增加0.97kg、肌肉量增加0.86 kg。

更驚人的是，飽和脂肪組的內臟脂肪增加量，是不飽和脂肪組的3倍，而不飽和脂肪組的肌肉：體脂肪增長比例幾乎達到1：1，遠高於飽和脂肪組的1：4，因此意味著選對油，能減少囤積36%的體脂肪。當然了，每次脂肪的儲存牽涉到複雜的化學作用，這是7週實驗平均的估計。

不要再把算好熱量就能隨便吃當作藉口！蕭捷健強調，即使攝取相同熱量，選擇不同的油脂，身體的「儲存方式」可能完全不同。不飽和脂肪除了減少脂肪囤積，還能降低壞膽固醇、保護心血管健康。趕快開始選擇好油脂和好澱粉，讓心態與體態同步升級吧！

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