健康網》高中社團「低閉傳統」挨轟 心理師：立意良善非理由

新北市某高中手語社實施「傳統儀式」，讓學弟妹閉眼圍坐，任由學長姐飆罵，引發網民熱議。（翻攝自Threads）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新北市某高中手語社實施「傳統儀式」，讓學弟妹在地上閉眼圍坐，任由四周的學長姐飆罵，該校手語社已發文致歉，表示「低閉」原意是透過鋪陳，最後送上學長姊們的鼓勵與小卡。諮商心理師陳家維表示，「立意良善」是美德，但不該成為過度責罵、言語攻擊的理由。使用羞辱、貶低等引發負面情緒的行為，絕不是好的溝通方法。強調要用讓對方能理解、接受的方式是很重要的一環。

陳家維在臉書專頁「瑪那熊諮商心理師」發文表示，近期看到某高中社團的「低閉」影片：學弟妹們坐地上「低頭閉眼」，學長姐們圍繞著大聲怒斥、嚴厲訓話：「練多久了？講啊！怎麼沒有人回答啊？」、「不會說話喔？」整個過程令人完全笑不出來，而且心情沉重。

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陳家維自述，他高中時參加校刊社，當時還是高一菜鳥時曾做錯文件格式，當時被一位幹部把他唸了一頓。雖然嚴格，卻仔細告訴他哪裡弄錯、該如何修正，而非叫到台前大聲斥責。而大一的迎新宿營，有位學長扮黑臉當值星官，活動中總是扳著一張臉，大聲管理秩序，但也不會刻意針對學弟妹們怒罵。甚至當年參加系壘比賽前夕，大家與學長姐相處氣氛融洽，場面溫馨又有趣。

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陳家維藉此表示，前輩們想提醒學弟妹重視表演，很好，勉勵大家認真看待、全力表現，沒問題，當團隊有人出包時，嚴肅教導他也認同。但不論目的為何，讓對方能理解、接受是很重要的一環，用羞辱、貶低等引發負面情緒的行為，絕不是好的溝通方法，「立意良善」不該成為過度責罵、言語攻擊的理由，「這是為你（們）好」也不能成為不良文化的免死金牌。

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若「低閉」僅是打罵教育的延伸，或與霸凌行為僅有一線之隔，不但失去原本目的，更可能對他人造成傷害。不論在職場、校園，或在家庭中面對孩子，有著良善的立意是好事，但也記得採用良好的方法，才能真正有效幫助到對方。

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