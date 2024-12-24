自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》防寒養生全攻略！ 4進補別亂吃、2穴位可禦寒

2024/12/24 09:32

中醫指出，薑母鴨以燥熱食材為主，適合寒冷體質者，但有喉嚨痛、黃痰等症狀的人需避免，以免病情加劇。（資料照）

中醫指出，薑母鴨以燥熱食材為主，適合寒冷體質者，但有喉嚨痛、黃痰等症狀的人需避免，以免病情加劇。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕適逢強烈冷氣團來襲，台灣濕冷的天氣格外有感，成為許多人進補的最佳時機。扶原中醫診所中醫師陳櫂瑔透過臉書粉專提醒，冬至進補需因人而異，避免一味追求大補，反而造成身體負擔。例如湯圓、麻油雞、薑母鴨、羊肉爐，適合人群不同；此外，防寒保暖、聰明飲食也同樣重要，養生保健方面，若想防寒，可按湧泉穴、大椎穴。

中醫師指出，冬令進補因人而異；俗語說「冬令進補，開春打虎」，但進補也需要根據體質調整。以下是幾種常見的進補食材與注意事項：

1. 湯圓：象徵團圓與圓滿，但因湯圓以糯米製成，不宜過量或太晚食用，避免腸胃不適或影響睡眠。

2. 麻油雞：適合體質虛寒者，但體質偏熱、有感冒或發炎症狀者應避免食用，女性生理期和懷孕期間也需謹慎攝取。

3. 薑母鴨：燥熱食材為主，適合寒冷體質者，但有喉嚨痛、黃痰等症狀的人需避免，以免病情加劇。

4. 羊肉爐：益氣補血，促進血液循環與禦寒，但熱量較高，需適量攝取。

進補依體質分為3類

●溫補：適合怕冷人群，如羊肉、牛肉、鴨肉。

●平補：適合普通體質者，如銀耳、紅薯、鱸魚。

●清補：適合偏實熱體質者，如白蘿蔔、菠菜、梨子。

冬天養生4大原則

1. 保暖防寒：注意頭頸部及四肢末梢的保暖，穿戴毛帽、圍巾、手套與厚襪是必備防寒措施。

2. 緩慢適應溫差：起床與外出應避免急遽溫差，慢慢適應環境溫度變化。

3. 聰明飲食：避免辛溫燥熱食物，適量補充水分，降低血液黏稠度，減少心血管疾病風險。

4. 順應自然規律：早睡晚起，保持情緒穩定，避免過度消耗陽氣。

防寒2穴位保健

●湧泉穴（腳底中央）：透過泡腳或按壓促進血液循環，溫通腎經經氣，增強禦寒能力。

●大椎穴（頸後第七頸椎下方）：用圍巾保暖，或在家以熱敷或溫水沖洗此穴，可快速祛寒通絡。

三高族群需特別注意

陳櫂瑔也提醒，冬天如不慎受涼易使寒邪內犯於腸胃，導致腹瀉、消化不良。另外，寒冷天氣易引發血管收縮，三高患者（高血壓、高血脂、高血糖）特別容易面臨心血管疾病風險。若出現步態不穩、心悸、頭痛、肢體麻木等症狀，應立即就醫，掌握黃金3小時進行治療。

中醫師提醒，進補也需要根據體質調整。（資料照）

中醫師提醒，進補也需要根據體質調整。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中