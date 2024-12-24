健康網》防寒養生全攻略！ 4進補別亂吃、2穴位可禦寒

中醫指出，薑母鴨以燥熱食材為主，適合寒冷體質者，但有喉嚨痛、黃痰等症狀的人需避免，以免病情加劇。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕適逢強烈冷氣團來襲，台灣濕冷的天氣格外有感，成為許多人進補的最佳時機。扶原中醫診所中醫師陳櫂瑔透過臉書粉專提醒，冬至進補需因人而異，避免一味追求大補，反而造成身體負擔。例如湯圓、麻油雞、薑母鴨、羊肉爐，適合人群不同；此外，防寒保暖、聰明飲食也同樣重要，養生保健方面，若想防寒，可按湧泉穴、大椎穴。

中醫師指出，冬令進補因人而異；俗語說「冬令進補，開春打虎」，但進補也需要根據體質調整。以下是幾種常見的進補食材與注意事項：

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1. 湯圓：象徵團圓與圓滿，但因湯圓以糯米製成，不宜過量或太晚食用，避免腸胃不適或影響睡眠。

2. 麻油雞：適合體質虛寒者，但體質偏熱、有感冒或發炎症狀者應避免食用，女性生理期和懷孕期間也需謹慎攝取。

3. 薑母鴨：燥熱食材為主，適合寒冷體質者，但有喉嚨痛、黃痰等症狀的人需避免，以免病情加劇。

4. 羊肉爐：益氣補血，促進血液循環與禦寒，但熱量較高，需適量攝取。

進補依體質分為3類

●溫補：適合怕冷人群，如羊肉、牛肉、鴨肉。

●平補：適合普通體質者，如銀耳、紅薯、鱸魚。

●清補：適合偏實熱體質者，如白蘿蔔、菠菜、梨子。

冬天養生4大原則

1. 保暖防寒：注意頭頸部及四肢末梢的保暖，穿戴毛帽、圍巾、手套與厚襪是必備防寒措施。

2. 緩慢適應溫差：起床與外出應避免急遽溫差，慢慢適應環境溫度變化。

3. 聰明飲食：避免辛溫燥熱食物，適量補充水分，降低血液黏稠度，減少心血管疾病風險。

4. 順應自然規律：早睡晚起，保持情緒穩定，避免過度消耗陽氣。

防寒2穴位保健

●湧泉穴（腳底中央）：透過泡腳或按壓促進血液循環，溫通腎經經氣，增強禦寒能力。

●大椎穴（頸後第七頸椎下方）：用圍巾保暖，或在家以熱敷或溫水沖洗此穴，可快速祛寒通絡。

三高族群需特別注意

陳櫂瑔也提醒，冬天如不慎受涼易使寒邪內犯於腸胃，導致腹瀉、消化不良。另外，寒冷天氣易引發血管收縮，三高患者（高血壓、高血脂、高血糖）特別容易面臨心血管疾病風險。若出現步態不穩、心悸、頭痛、肢體麻木等症狀，應立即就醫，掌握黃金3小時進行治療。

中醫師提醒，進補也需要根據體質調整。（資料照）

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