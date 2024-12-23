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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》拉麵5招聰明吃！ 營養師：麻辣熱量居冠 它最低

2024/12/23 18:46

營養師分享拉麵熱量排序，麻辣最高，再來是豚骨、味噌、醬油；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師分享拉麵熱量排序，麻辣最高，再來是豚骨、味噌、醬油；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冷冷的天來1碗拉麵再幸福不過了！不過，有些人會擔心拉麵對身體負擔太重，因此，營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發文分享5招聰明吃拉麵的撇步，加點蔬菜；調整吃的順序；選清淡湯底，熱量依序為麻辣、豚骨、味噌、醬油；湯淺嚐即可；鹹度選最淡的。

張珮蓁表示，1碗豚骨拉麵熱量大概在700-800大卡左右（拉麵麵體+叉燒+溏心蛋+湯喝完+蔥海帶芽等）。如果不喝湯，可以減少個150-200大卡，但考量實際情況，還是會沾到跟喝到湯，無法完全避免，因此這部分保守估計。另外，她也列出了5個聰明吃拉麵的方法，幫助民眾降低身體負擔。

吃拉麵掌握5點 降低體內負擔

●加點1份蔬菜：蔬菜可以增加纖維質、降低整餐的GL值，就不會吃下一堆麵，也會降低想喝湯的慾望。

●調整吃的順序：先吃蔬菜，再吃肉，再吃麵，最後嚐點湯。

●選擇較清淡的湯底：以熱量來說，醬油<味噌<豚骨<麻辣。

●湯不要喝完：這很重要，拉麵的湯頭，鈉含量跟油脂都是高的，不建議整碗喝光。

●鹹度選最淡的：很多拉麵店都可以客製化口味濃淡，建議勾選順序為淡味、原味、濃厚，減少鈉攝取。

張珮蓁提醒，吃完拉麵後，也可以調整下一餐的內容物，因為拉麵澱粉比例高，建議在下一餐可以以蛋白質食物和蔬菜為主，平衡一下。

營養師提醒，吃完拉麵後，建議下一餐以蛋白質食物和蔬菜為主；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師提醒，吃完拉麵後，建議下一餐以蛋白質食物和蔬菜為主；示意圖。（圖取自photoAC）

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