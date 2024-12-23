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健康 > 抗老養生 > 運動復健

AI微創重塑直立脊椎 7旬婦擺脫輪椅還能騎腳踏車

2024/12/23 17:20

林婆婆（左）感謝吳昭慶主任的照護。（北榮提供）

林婆婆（左）感謝吳昭慶主任的照護。（北榮提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕老年人常見脊椎退化變形，合併骨質疏鬆，導致腰痠背痛、坐骨神經痛，行動不便，但原本坐輪椅的70多歲林婆婆，在接受脊椎AI（人工智慧）微創手術後，不只解除多年疼痛，現在更是逛街、買菜行動自如，甚至開始騎腳踏車。

台北榮總神經醫學中心神經修復科主任吳昭慶表示，林婆婆年輕時就有脊椎側彎的問題，生產後經常腰痠背痛與腳麻，但隨著年齡增加，行動越來越困難，前幾年開始腿部疼痛不堪、寸步難行，試過復健物理治療及各種注射均無效，在其他醫院接受脊椎內視鏡手術也未見改善，到了舉步維艱的地步，只能坐輪椅。

吳昭慶指出，林婆婆轉至北榮，歷經8小時的脊椎AI微創手術後，第2天就下床活動，疼痛大幅改善。手術後半年多，已無腰痠背痛，腳痠與腳麻也完全緩解，逛街、買菜行動自如，近2個月來更已開始騎腳踏車，甚至意外發現身高增加3公分。

脊椎AI微創手術前脊椎側彎達40度（右），術後恢復正常（左）。（北榮提供）

脊椎AI微創手術前脊椎側彎達40度（右），術後恢復正常（左）。（北榮提供）

吳昭慶表示，過去此類複雜脊椎手術風險偏高，但近10多年來，北榮神經外科脊椎團隊致力發展微創脊椎矯型手術，利用多重套管式微創器械，加上AI機器人智慧型顯微鏡，進行前側位、後位顯微手術，截彎取直，重塑直立脊椎。

吳昭慶指出，目前發展的微創結合AI導航治療複雜脊椎手術，民眾需自費AI導航系統的耗材約3、4萬元，但具有傷口小、失血量少、需要止痛藥劑量低、住院天數短，且大約1天就可下床等特點。

吳昭慶強調，相關論文於近期內發表在《神經外科期刊：脊椎》（Journal of Neurosurgery: Spine）、《脊椎》（Spine）等國際期刊，北榮團隊也與醫材業者合作成立國際微創脊椎手術教育中心，推行脊椎AI微創手術教育，已有南韓、日本、新加坡醫師預定明年至北榮觀摩學習。

林婆婆術後恢復正常行走。（北榮提供）

林婆婆術後恢復正常行走。（北榮提供）

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