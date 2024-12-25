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健康網》GG勃起後又歪又痛 醫：當心「佩洛尼氏症」

2024/12/25 21:48

醫師表示，陰莖彎曲的症狀，可分為先天性及後天性，後天性彎曲又稱為佩洛尼氏症；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師表示，陰莖彎曲的症狀，可分為先天性及後天性，後天性彎曲又稱為佩洛尼氏症；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男性勃起後若發現「小弟弟」歪歪痛痛的，別輕忽！泌尿科醫師施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」發文表示，陰莖彎曲的症狀，可分為先天性及後天性，後天性彎曲又稱為佩洛尼氏症（勃起後彎曲角度通常大於30度），且會伴隨勃起疼痛，少數嚴重者會造成勃起功能障礙。

佩洛尼氏症成因、症狀

施冠偉指出，佩洛尼氏症的成因尚不明確，目前認為可能是外傷或細菌、病毒感染或是抽菸導致白膜損傷發炎，修復過程產生硬結或纖維化，使陰莖白膜兩側長度不同，造成勃起時彎曲、疼痛。

他進一步指出GG彎曲的2階段，第1階段為「急性期」，陰莖慢慢開始變硬結塊，勃起會有疼痛，彎曲處長小節結，此時期會先針對「抗發炎」來治療，待發炎狀況穩定，再進行矯正手術；第2階段為「穩定期」，疼痛會緩解，陰莖彎曲不再改變。

手術治療效果佳

施冠偉表示，此病自行復原率不高，依文獻報告所述，佩洛尼氏症患者只有3-13%會自行改善，21-48%會持續變彎。治療上，透過手術矯正（陰莖矯正手術、人工陰莖手術）的效果較佳，若想採取非手術治療，則有口服藥物、病灶內藥物注射、低能量體外震波、PRP注射等選項。

最後，施冠偉提醒，每個男性陰莖多少都會有偏左或偏右的情況，陰莖彎曲30度以內，屬於正常現象；若是大於30度，且伴隨勃起疼痛，影響到生活上的困擾及性行為不適，建議尋求專業泌尿科醫師，透過手術矯正改善，找回生活品質。

醫師指出，陰莖彎曲30度以內，實屬正常；若大於30度，且伴隨勃起疼痛、性行為不適，建議就醫；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師指出，陰莖彎曲30度以內，實屬正常；若大於30度，且伴隨勃起疼痛、性行為不適，建議就醫；示意圖。（圖取自shutterstock）

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