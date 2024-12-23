健康網》地中海飲食能防糖尿病前期！ 營養師揭「3益處」

營養師表示，地中海飲食可以幫助預防糖尿病前期；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否有血糖偏高，擔心自己邁向糖尿病前期的困擾？營養師侯沂錚在臉書專頁「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」發文指出，近年來備受推崇的「地中海飲食」可以幫助預防糖尿病前期，因為它能降低空腹血糖異常風險、其中的蔬菜具保護力量、堅果對健康有益。

地中海飲食4原則

●大量攝取蔬果、全穀類、豆類。

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●以橄欖油作為主要的烹飪油脂。

●適量攝取魚類、堅果和紅酒。

●減少紅肉、加工肉品、精緻糖和全脂乳製品的攝取。

侯沂錚表示，地中海飲食之所以對國人預防糖尿病前期有幫助是因為它能降低空腹血糖異常風險；其中的蔬菜、堅果具有健康益處。

地中海飲食防糖尿病前期 3優點

1.降低空腹血糖異常風險：台北慈濟醫院的研究團隊發現，地中海飲食遵從度較高的人，在3年後發生「空腹血糖異常」的風險會降低。

2.蔬菜的保護力量：蔬菜富含膳食纖維、維生素、礦物質以及多種植化素，有助於維持腸道健康、抗發炎，進而幫助控制血糖。

衛福部建議，以每日熱量需求2,000大卡的成人來看，應攝取到4份蔬菜（每份80公克），也有研究發現，每天攝取足夠蔬菜的人，3年後罹患空腹血糖異常的風險也會明顯降低。

3.堅果的健康益處：堅果富含維生素 E、鈣、鎂、植化素、植物固醇等，具有抗氧化、抗發炎的功效，也是降低第2型糖尿病風險的重要因素。研究發現，每週攝取足夠堅果的人，3年後罹患空腹血糖異常的風險也顯著降低。

營養師指出，地中海飲食中的堅果，具有抗氧化、抗發炎的功效，也是降低第2型糖尿病風險的重要因素；示意圖。（圖取自freepik）

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