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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》10常見豆製品比拚！ 學者：它熱量比油豆腐高

2024/12/23 18:17

學者指出，油炸處理過的油豆腐，每100公克含有250-300大卡，可燉煮或加入火鍋。（資料照）

學者指出，油炸處理過的油豆腐，每100公克含有250-300大卡，可燉煮或加入火鍋。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豆製品種類多樣又百搭，像是常放於火鍋的凍豆腐、配粥的豆腐乳等。營養學者洪泰雄整理10款常見豆製品，並分析熱量、成分及適合烹煮方式，舉例來說，油炸過的油豆腐，每百克含250-300大卡，可加入火鍋；豆腐皮則是因為經過乾燥，濃縮蛋白質和熱量，每百克含有450-500大卡，是熱量最高者。吃各種豆製品時，建議控制份量，益於營養、熱量平衡。

洪泰雄於臉書分享，豆腐熱量根據不同種類、加工方式以及水分含量而有所不同，一般來說，豆腐的熱量主要來自於蛋白質和少量的脂肪。以下是一些常見豆腐種類的熱量範圍，以每百克為基準，方便了解大致熱量：

1.內酯豆腐：約45-55大卡。質地非常細膩、柔滑，水分含量高，適合涼拌或蒸煮。

2.嫩豆腐（滑豆腐）：約50-60大卡。水分含量高，質地較柔軟，熱量相對較低。

3.凍豆腐：約60-80大卡。凍結後多孔，水分含量仍較高，熱量不算高，適合火鍋或燉煮。

4.板豆腐：每百克約70-80大卡。水分較少、質地紮實，適合炒、燉等料理。

5.鹽滷豆腐：約70-80大卡。質地較扎實，適合各類烹調方法。

學者提及，豆渣水分含量高，富含纖維、熱量較低，適合做餅或加入料理中。（資料照）

學者提及，豆渣水分含量高，富含纖維、熱量較低，適合做餅或加入料理中。（資料照）

6.豆渣：約80-100大卡。水分含量高，富含纖維、熱量較低，適合做餅或加入料理中。

7.豆乾：約120-150大卡。水分少、質地較結實，蛋白質密度高，適合直接食用或烤、炒料理。

8.豆腐乳：約130-150大卡。經發酵後，鹽分較高且富含風味，熱量雖不高但需要控制攝取量。

9.油豆腐（炸豆腐）：約250-300大卡。經油炸處理後，吸收了大量油脂，因此熱量較高，適合燉煮或火鍋。

10.豆腐皮（腐竹）：約450-500大卡。經乾燥後水分幾乎全部去除，濃縮蛋白質和熱量，適合煮湯或涼拌。

洪泰雄表示，從以上資料可知，油炸豆腐類熱量相對較高，反之，嫩豆腐、內酯豆腐等水分含量高的豆腐則熱量較低，建議日常飲食選擇適合的豆腐種類，並控制份量，以達到營養和熱量的平衡。

學者表示，腐竹經乾燥後，水分幾乎全部去除，濃縮蛋白質和熱量，因此熱量較高，每100公克含有450-500大卡；示意圖。（圖取自photoAC）

學者表示，腐竹經乾燥後，水分幾乎全部去除，濃縮蛋白質和熱量，因此熱量較高，每100公克含有450-500大卡；示意圖。（圖取自photoAC）

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