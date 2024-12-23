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新冠衝擊 美醫學院「虛擬互動式病人」克服限制

2024/12/23 13:55

COVID-19疫情衝擊，高雄醫學大學教授劉克明借鏡國外經驗，善用科技克服疫情限制；圖為高醫大遠距離門診運用AI智慧醫療等設備，偏鄉患者就醫零距離。（高醫大提供）

COVID-19疫情衝擊，高雄醫學大學教授劉克明借鏡國外經驗，善用科技克服疫情限制；圖為高醫大遠距離門診運用AI智慧醫療等設備，偏鄉患者就醫零距離。（高醫大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕COVID-19疫情衝擊全球各大學醫學院的教育，考選部今（23）日發行最新一期「國家菁英」電子報，國立台灣大學醫學系教授兼副校長張上淳擔任「後疫情時代醫事人員考選」專題責任編輯委員，其中，高雄醫學大學教授劉克明借鏡國外經驗，例如美國杜克（Duke）大學醫學院啟用「虛擬互動式病人」，善用科技以克服疫情限制，並提供個人化教學、評量與回饋指導。

COVID-19疫情在2019年底爆發，世界衛生組織統計，截至今（2024）年7月21日，全球累計確診病例超過7.75億例，死亡病例超過700萬例。

張上淳表示，經全球醫護人員長期共同努力下，COVID-19疾病嚴重度逐漸下降，我國於去（2023）年5月1日起將其由第5類傳染病調整為第4類傳染病，今年9月1日起公告其名稱為「新冠併發重症」，整體防疫工作回歸常態化。

劉克明借鏡國外經驗包括：實施臨床助理計劃和醫師學位學徒制，來緩解醫事人力不足困境；利用線上遠距教學、虛擬互動式病人、虛擬客觀結構式臨床技能測驗等，進行教學與評量；加強基礎醫學與臨床醫學課程整合，讓學生有堅強的科學基礎來解決臨床問題；美國、加拿大和英國的醫師執照考試重大變革。

劉克明提到，美國Duke大學醫學院採取的課程改革方式，由1年級課程負責人、臨床學習課程負責人、臨床醫師及醫學生代表，一起重新設計臨床前課程，以病人為中心進行整合，並提供醫學生學習臨床能力的機會。

醫學院新生入學先上為期2週「臨床技能訓練沉浸式課程」，接著是名為「病人照護基礎」整合式生物醫學課程，課程以一系列醫師與病人問診的「虛擬互動式病人」影片為中心，提供醫學生練習詢問病史、進行身體檢查與評估、開立檢查和檢驗並分析結果，且在醫病互動後，撰寫病歷記錄等。

劉克明表示，AI等先進科技能在招生、教學、評量、分析、回饋、成果預測等方面，協助學校找到更合適的學生，並規劃專屬的課程內容與評量。

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