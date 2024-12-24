健康網》綠茶、烏龍茶、紅茶差在哪？ 醫點名「它」護心

醫師指出，紅茶則可護心、降血壓；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕茶是生活中常見的飲品，不管是熱飲或冷飲都深受大小朋友喜愛，但您知道綠茶、烏龍茶及紅茶的差別嗎？科博特診所院長劉博仁指出，3者發酵程度、益處不同，其中綠茶益於降低壞膽固醇（LDL）、體重控制及可能減少阿茲海默症風險；烏龍茶能提高脂肪代謝，助控制體重外，也能改善胰島素敏感性及濕疹；紅茶則可護心、降血壓，並促進腸道健康，可依照個人情況，適量飲用不同茶。

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，3者製法、益處不同，不過3者皆含有兒茶素、黃酮類等多酚類化合物（抗氧化物質），也提供咖啡因、茶鹼，能提升注意力和警覺性，且富含茶胺酸，具有放鬆和抗壓效果。

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醫師表示，綠茶益於降低壞膽固醇、體重控制；示意圖。（圖取自photoAC）

綠茶

綠茶製作是不發酵的，製作過程中以蒸氣或烘焙方式固定茶葉，保留了茶葉中的天然成分，其富含兒茶素（EGCG等多酚類物質），具有強抗氧化性，有助於降低LDL，改善血管功能。不只如此，在細胞研究中發現，EGCG能抑制腫瘤生長的作用，促進脂肪氧化，有助於體重管理，抗氧化物質可能減少阿茲海默症與帕金森氏症的風險。

烏龍茶

烏龍茶是半發酵茶，介於綠茶與紅茶之間，發酵程度影響香氣，從清爽到濃郁皆有，含中等濃度的多酚、茶胺酸及咖啡因。烏龍茶可提高脂肪代謝率，研究顯示可能幫助控制體重，某些研究則顯示烏龍茶可能改善胰島素敏感性，也可改善濕疹等皮膚狀況。

醫師表示，烏龍茶可提高脂肪代謝率，研究顯示可能幫助控制體重，某些研究則顯示烏龍茶可能改善胰島素敏感性，也可改善濕疹等皮膚狀況；示意圖。（資料照）



紅茶

紅茶是全發酵茶，氧化完全，茶葉轉化為紅褐色，多酚氧化生成茶黃素和茶紅素，抗氧化性稍低於綠茶。茶黃素和茶紅素有助於降血壓、改善膽固醇水平，也可促進腸道健康，特別是在防止腸道菌群失調方面。

該如何挑選綠茶、烏龍茶或紅茶？劉博仁建議，可根據個人喜好、健康需求及茶葉新鮮度選擇適合的茶。舉例來說，想減肥或促進代謝，可選綠茶或烏龍茶；喜歡濃郁口感或支持心臟健康可以選紅茶；下午、晚上要喝的話，請選擇低咖啡因的烏龍茶或紅茶。最重要的是，應避免空腹喝茶，以免刺激胃部，另，應避免在茶中加糖，容易焦慮或失眠的人則需適量喝。

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