健康網》打一針撐數月！ 骨鬆注射藥物減少服藥負擔

食藥署表示，骨質疏鬆患者需要長期治療，過去主要以口服藥物為主，但現在已有注射藥物作為替代選擇；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆患者需要長期治療，過去主要以口服藥物為主，但現在已有注射藥物作為替代選擇，大幅減輕患者每日或每月服藥的負擔。食藥署近日於臉書專頁「藥博士 正藥說」發文，詳細說明骨質疏鬆的注射藥物種類與施打方式。骨質疏鬆注射藥物共4大類：雙磷酸鹽類、副甲狀腺素衍生物、RANKL受體刺激素、硬化蛋白抑制劑；醫師會根據患者情形開藥，勿自行更改療程。

根據食藥署資料，目前骨質疏鬆的注射藥物主要分為4大類：

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1. 雙磷酸鹽類：依成分不同，可選擇每月、每季或每年施打1次，適合不想頻繁服藥的患者。

2. 副甲狀腺素衍生物（Teriparatide）：每日自行注射，使用方便，療程最多可持續2年。

3. RANKL受體刺激素（Denosumab）：每半年注射1次，適合需要長期治療的患者，使用時間可根據需求延長。

4. 硬化蛋白抑制劑（Romosozumab）：每月施打1針，但不建議超過1年療程。

醫師會根據患者的骨質疏鬆程度、健康狀況、服藥配合度及經濟條件，選擇最合適的藥物。此外，部分藥物對儲存溫度及注射後注意事項有特定要求，患者在施打前可向醫師或藥師詳細諮詢，確保藥物療效。

食藥署提醒，注射治療不僅能降低忘記服藥的風險，也提供了更靈活的治療選擇。患者若對藥物使用有疑問，應及時與專業醫療人員討論，避免自行停藥或更改療程。

食藥署說，醫師會根據患者的骨質疏鬆程度、健康狀況、服藥配合度及經濟條件，選擇最合適的藥物；圖為示意圖。（圖取自freepik）

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