健康網》陳皮與枳實有何不同？ 中醫揭密5柑橘類中藥

林本庭指出，柑橘類水果不僅美味，還是中藥的重要來源之一，如陳皮；圖為情境照。（圖取自Unsplash）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕柑橘類水果不僅美味，還是中藥的重要來源之一。然而，您知道不同的柑橘類中藥如青皮、橘紅、陳皮、枳實、枳殼等，實際上各有用途嗎？中醫師林本庭在臉書專頁「林本庭 中醫師」上分享了5種藥材的特性及差異，幫助大家了解如何因應不同需求使用合適的中藥材。

5大柑橘中藥的分類

林本庭指出，中藥中與柑橘類相關的藥材主要有5種：青皮、橘紅、陳皮偏溫性，而枳殼和枳實則偏寒性。這些差異主要來自品種的不同。枳殼和枳實來自較酸的柑橘品種，其中枳實對於推動身體的「氣」更有幫助。

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青皮、陳皮、橘紅的特性

針對青皮、橘紅和陳皮，林本庭以生動的比喻來解釋它們的作用：

●青皮：猶如血氣方剛的年輕人，含有豐富的精油，對調節情緒特別有效。

●橘紅：像穩重的成年人，對肺部及腸胃的「氣」具有柔和調整的作用。

●陳皮：則是經過一年以上的陳放，更為圓融，特別適合調理肺部及腸胃的不適。

枳實與枳殼的差異

林本庭補充，枳實和枳殼雖來自相同的品種，但枳實在推動「氣」方面效果更佳，適合用於某些特定的身體調理。酸橘不僅美味，也成就了枳實、枳殼這類中藥材的寒性特質，展現了柑橘在中藥中的多樣應用。下次在選擇中藥時，不妨參考這些差異，讓您的身體獲得更精準的調理。

林本庭表示，酸橘不僅美味，也成就了枳實、枳殼這類中藥材的寒性特質，展現了柑橘在中藥中的多樣應用。（圖取自林本庭臉書）

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