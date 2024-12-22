健康網》音樂胎教有效嗎？ 醫：讓媽咪放鬆才是重點！

張瑜芹說，胎兒的聽覺系統會在懷孕約20週後逐漸成熟，能夠聽到子宮內外的聲音，包括媽媽的心跳、血液流動聲，以及環境中的音樂或聲音；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕音樂胎教真的能讓寶寶變聰明嗎？不少準媽媽都有這樣的疑問。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在其臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」上表示，20週後寶寶就能聽見外界的聲音，音樂能讓媽咪放鬆紓壓，但目前並無實證指出能讓孩子變聰明、脾氣好，不如選擇聽媽媽喜歡的音樂，或是輕聲與寶寶說話就是最好的胎教！

聲音胎教如何影響胎兒

張瑜芹說，胎兒的聽覺系統會在懷孕約20週後逐漸成熟，能夠聽到子宮內外的聲音，包括媽媽的心跳、血液流動聲，以及環境中的音樂或聲音。雖然柔和的音樂能幫助孕媽咪放鬆心情，降低壓力荷爾蒙（如皮質醇）的分泌，進而間接促進胎兒的健康發展，但目前並沒有科學證據顯示，外界聲音能直接讓寶寶變得更聰明、脾氣好。

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聲音胎教的3大益處

1. 舒緩壓力：音樂可以穩定孕婦情緒，減少壓力對胎兒神經系統的影響。

2. 增進親子連結：孕媽咪在聽音樂時輕觸肚皮，可以幫助與胎兒建立早期連結。

3. 刺激胎兒聽力：柔和的聲音有助於胎兒適應外界環境的聲音變化，促進聽覺發展。

正確進行聲音胎教

張瑜芹建議，選擇輕柔旋律的音樂，例如古典樂、大自然的聲音或其他令人放鬆的音樂，音量需適中，每天聆聽20至30分鐘即可。最重要的是，讓孕婦選擇自己喜歡且能放鬆的音樂，因為媽媽的情緒會直接影響胎兒。

此外，張瑜芹提醒，聲音胎教的重點不在於「迷信」某種音樂或經文能帶來特定效果，而是透過音樂幫助媽媽保持良好的情緒狀態。與其執著於「聽佛經讓寶寶脾氣好」或「聽《孫子兵法》讓寶寶變聰明」，不如陪伴胎兒輕聲說話或播放輕音樂，這才是最自然、有效的胎教方式。

張瑜芹表示，與其執著於「聽佛經讓寶寶脾氣好」或「聽《孫子兵法》讓寶寶變聰明」，不如陪伴胎兒輕聲說話或播放輕音樂；圖為情境照。（圖擷取自photoAC）

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