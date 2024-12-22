健康網》異國耶誕甜點竟然很「中藥」！ 中醫授食譜

潘德匹斯是法國東北部的一種傳統麵包，以多種香料（八角、肉桂、丁香和肉荳蔻等）製作而成；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕再幾天就是耶誕節了，國外流行的耶誕甜品竟然很「中藥」！屏東馬光中醫診所醫師周美珊分享紅酒燉梨和潘德匹斯蛋糕，其不僅有濃濃耶誕異國風情，還含八角、肉桂、丁香、肉豆蔻等中藥，是冬季禦寒保暖不錯的選擇。

周美珊表示，《內經》說，春夏秋冬都有自己的特性，春發、夏長、秋收、冬藏。春夏時，人體內的陽氣與氣血隨著萬物萌發而被喚醒，被派往皮表駐紮，生機蓬勃；到了秋天，主收，下了一道撤退令，讓體表的大部分氣血撤兵回家；並且在主藏的冬季，陽氣與氣血回收後閉藏好，靜待來年的春暖花開。

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「冬不藏精，春必病溫」，她解釋，在主閉藏的冬天，如果沒有把冬天該收好的陽氣藏好，來年春天也會虛弱無力，活動力大大減少。因此，冬天到了，禦寒保暖，便是養生重點之一。這個時候，來點可以禦寒、好吃又好看的美食，除了可以溫暖身體以外，還可以讓整個人的心情都美麗起來。

喜歡肉桂的人們，在耶誕節的前後來一杯溫溫的香料紅酒，幸福感洋溢；圖為情境照。（圖取自freepik）

紅酒燉梨

周美珊指出，紅酒燉梨和潘德匹斯滿滿異國風情，很「耶誕」也很「中藥」。說到紅酒燉梨，不得不先提到香料紅酒。喜歡肉桂的人們，在耶誕節的前後來一杯溫溫的香料紅酒，幸福感洋溢。

而紅酒燉梨，則是香料紅酒的進階版，把適量的砂糖、肉桂、檸檬汁加入紅酒中燉煮後，再加入削皮洗淨的西洋梨，中小火燉25分鐘，確保每一分的梨肉都熏染上紅酒與肉桂的色香後熄火，放涼後靜置冰箱4小時即可食用。

食材：西洋梨2顆、紅酒800ml、砂糖50g、檸檬1顆、肉桂1根。

作法：

1.西洋梨去皮洗淨。

2.加入砂糖、肉桂、檸檬汁、紅酒，煮至砂糖融化。

3.放入西洋梨，中小火燉25分鐘。

4.放涼後，靜置冰箱4小時即可享用。

中醫師分享含有中藥的耶誕甜點。（馬光中醫診所提供）

潘德匹斯香料蛋糕

周美珊提到，不喜歡酒味的人們，也可以試試潘德匹斯。潘德匹斯是法國東北部的一種傳統麵包，以多種香料（八角、肉桂、丁香和肉荳蔻等）製作而成，吃起來的口感介於麵包與蛋糕之間，因此也被稱作「香料蛋糕」。

剛烤好的潘德匹斯可以淋上厚厚的蜂蜜後，切開來一小塊一小塊地吃。每一口的味道都飽含著濃情蜜意，在年底這樣感恩與回顧的時間，為即將結束的這一年，來個激情且甜美的總結。

食材：

●八角2個、肉桂棒1根、丁香3~5顆、肉豆蔻2顆、鮮奶150ML。

●奶油110克、巧克力80克、蜂蜜400ml。

●麵粉250克、泡打粉1茶匙、小蘇打粉1茶匙、雞蛋1顆、砂糖20g、薑粉適量、肉桂粉適量。

作法：

1.鮮奶加入八角、肉桂、丁香、肉豆蔻，煮到微滾，熄火包保鮮膜放涼。

2.奶油與巧克力攪拌加熱，加入蜂蜜，再加熱混合均勻。

3.麵粉、泡打粉、小蘇打粉、砂糖、薑粉、肉桂粉混勻，打入一顆蛋，並稍微攪拌。

4.將步驟1的香料牛奶過濾加入步驟2麵粉中攪拌均勻。

5.倒入鋪好烘焙紙的模具，放入烤箱175度烤45分鐘即可。

屏東馬光中醫診所醫師周美珊。（馬光中醫診所提供）

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