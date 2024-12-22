自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》異國耶誕甜點竟然很「中藥」！ 中醫授食譜

2024/12/22 19:57

潘德匹斯是法國東北部的一種傳統麵包，以多種香料（八角、肉桂、丁香和肉荳蔻等）製作而成；圖為情境照。（圖取自freepik）

潘德匹斯是法國東北部的一種傳統麵包，以多種香料（八角、肉桂、丁香和肉荳蔻等）製作而成；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕再幾天就是耶誕節了，國外流行的耶誕甜品竟然很「中藥」！屏東馬光中醫診所醫師周美珊分享紅酒燉梨和潘德匹斯蛋糕，其不僅有濃濃耶誕異國風情，還含八角、肉桂、丁香、肉豆蔻等中藥，是冬季禦寒保暖不錯的選擇。

周美珊表示，《內經》說，春夏秋冬都有自己的特性，春發、夏長、秋收、冬藏。春夏時，人體內的陽氣與氣血隨著萬物萌發而被喚醒，被派往皮表駐紮，生機蓬勃；到了秋天，主收，下了一道撤退令，讓體表的大部分氣血撤兵回家；並且在主藏的冬季，陽氣與氣血回收後閉藏好，靜待來年的春暖花開。

「冬不藏精，春必病溫」，她解釋，在主閉藏的冬天，如果沒有把冬天該收好的陽氣藏好，來年春天也會虛弱無力，活動力大大減少。因此，冬天到了，禦寒保暖，便是養生重點之一。這個時候，來點可以禦寒、好吃又好看的美食，除了可以溫暖身體以外，還可以讓整個人的心情都美麗起來。

喜歡肉桂的人們，在耶誕節的前後來一杯溫溫的香料紅酒，幸福感洋溢；圖為情境照。（圖取自freepik）

喜歡肉桂的人們，在耶誕節的前後來一杯溫溫的香料紅酒，幸福感洋溢；圖為情境照。（圖取自freepik）

紅酒燉梨

周美珊指出，紅酒燉梨和潘德匹斯滿滿異國風情，很「耶誕」也很「中藥」。說到紅酒燉梨，不得不先提到香料紅酒。喜歡肉桂的人們，在耶誕節的前後來一杯溫溫的香料紅酒，幸福感洋溢。

而紅酒燉梨，則是香料紅酒的進階版，把適量的砂糖、肉桂、檸檬汁加入紅酒中燉煮後，再加入削皮洗淨的西洋梨，中小火燉25分鐘，確保每一分的梨肉都熏染上紅酒與肉桂的色香後熄火，放涼後靜置冰箱4小時即可食用。

食材：西洋梨2顆、紅酒800ml、砂糖50g、檸檬1顆、肉桂1根。

作法：
1.西洋梨去皮洗淨。
2.加入砂糖、肉桂、檸檬汁、紅酒，煮至砂糖融化。
3.放入西洋梨，中小火燉25分鐘。
4.放涼後，靜置冰箱4小時即可享用。

中醫師分享含有中藥的耶誕甜點。（馬光中醫診所提供）

中醫師分享含有中藥的耶誕甜點。（馬光中醫診所提供）

潘德匹斯香料蛋糕

周美珊提到，不喜歡酒味的人們，也可以試試潘德匹斯。潘德匹斯是法國東北部的一種傳統麵包，以多種香料（八角、肉桂、丁香和肉荳蔻等）製作而成，吃起來的口感介於麵包與蛋糕之間，因此也被稱作「香料蛋糕」。

剛烤好的潘德匹斯可以淋上厚厚的蜂蜜後，切開來一小塊一小塊地吃。每一口的味道都飽含著濃情蜜意，在年底這樣感恩與回顧的時間，為即將結束的這一年，來個激情且甜美的總結。

食材：
●八角2個、肉桂棒1根、丁香3~5顆、肉豆蔻2顆、鮮奶150ML。
●奶油110克、巧克力80克、蜂蜜400ml。
●麵粉250克、泡打粉1茶匙、小蘇打粉1茶匙、雞蛋1顆、砂糖20g、薑粉適量、肉桂粉適量。

作法：
1.鮮奶加入八角、肉桂、丁香、肉豆蔻，煮到微滾，熄火包保鮮膜放涼。

2.奶油與巧克力攪拌加熱，加入蜂蜜，再加熱混合均勻。

3.麵粉、泡打粉、小蘇打粉、砂糖、薑粉、肉桂粉混勻，打入一顆蛋，並稍微攪拌。

4.將步驟1的香料牛奶過濾加入步驟2麵粉中攪拌均勻。

5.倒入鋪好烘焙紙的模具，放入烤箱175度烤45分鐘即可。

屏東馬光中醫診所醫師周美珊。（馬光中醫診所提供）

屏東馬光中醫診所醫師周美珊。（馬光中醫診所提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中