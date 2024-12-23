健康網》蛋黃別丟！ 「含膽鹼食物」保肝、護心還防失智

營養師指出，膽鹼具有促進腦部發育，防止失智、維持肝臟健康、強化心血管系統等作用，食物攝取如蛋黃、鮭魚等；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康意識抬頭，越來越多人開始關注營養素對身體健康的影響。營養師王證瑋表示，膽鹼存在於蛋黃、肝臟（如雞肝、牛肝）、大豆及豆製品、魚（如鮭魚）、堅果種子類（如葵花籽、花生）等食物。具有促進腦部發育，防止失智、維持肝臟健康、強化心血管系統等作用。建議孕婦、素食者、需要提升記憶力者可額外補充。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，膽鹼是基礎營養素，但不屬於維生素或礦物質，而膽鹼還是需要透過飲食攝取。並具有以下好處：

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還能提升運動表現、促進腦部發育

●促進腦部發育與記憶維持：膽鹼是乙醯膽鹼的重要主成分，是一種負責記憶和學習的神經傳導物質。對孕婦來說，足夠的膽鹼攝取量有利於胎兒大腦和神經系統的正常發育；對成年人來說，膽鹼能夠提升認知能力，降低罹患阿茲海默症風險或影響記憶力。

●維持肝臟健康：膽鹼有助於脂肪的代謝，能有效預防肝臟中的脂肪堆積（脂肪肝）。

●強化心血管系統：膽鹼能降低體內高同半胱胺酸的濃度，這是一種與心血管疾病風險相關的物質若過高容易罹患粥樣動脈硬化、高血脂症等風險。

●提升身體運動表現：膽鹼在神經訊號傳遞中的發揮關鍵作用，能夠幫助運動員提升體能表現和恢復能力。

●維持細胞健康性：膽鹼參與了DNA生成的過程，是基因表現和細胞功能調節的基本條件。

素食者需透過補充品攝取膽鹼

●孕婦、備孕女性及哺乳：胎兒和嬰兒的腦部發育需要大量的膽鹼協助。

●素食者：由於膽鹼主要存在於動物性食品中，素食者需要透過補充品來滿足身體需求。

●需提升記憶力者：學生、上班族、長輩等，可適量補充，幫助注意力集中與記憶力維持。

王證瑋表示，膽鹼預防心血管疾病重要營養素，對健康維持和疾病預防至關重要，不僅能提升身體機能，還能促進健康、更有活力。

由於膽鹼主要存在於動物性食品中。營養師建議素食者透過補充品來滿足身體需求；圖為情境照。（圖取自freepik）

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