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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》豆製品、白肉優先選 外食族掌握3招健康吃

2024/12/23 07:30

國健署表示，外食應優先選擇黃豆、黑豆製品，肉類則是以雞肉、魚肉等白肉，替代豬肉、牛肉等紅肉，飽和脂肪含量較低，減少心血管負擔；示意圖。（圖取自freepik）

國健署表示，外食應優先選擇黃豆、黑豆製品，肉類則是以雞肉、魚肉等白肉，替代豬肉、牛肉等紅肉，飽和脂肪含量較低，減少心血管負擔；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕三餐外食成了不少人的日常，但要小心其中暗藏高油、高鈉、蔬菜攝取不足的問題，長期恐影響健康。國民健康署於臉書粉專「食在好健康」發文提醒，只要掌握3招小撇步，外食也能健康又滿足，包含「優先選黃豆製品與白肉」、「全榖雜糧多替換」、「蔬菜水果都要有」。

●優先選黃豆製品與白肉：我的餐盤口訣，依照豆>魚>蛋>肉的順序挑選，優先選擇黃豆、黑豆製品，肉類則是以雞肉、魚肉等白肉，替代豬肉、牛肉等紅肉，飽和脂肪含量較低，能減少對心血管的負擔。如果烹調方式能採用蒸、燙或烤等較少油的烹調方式更佳。

●全穀雜糧多替換：像是糙米、蕎麥、黑米、薏仁或是芋頭、馬鈴薯、山藥、南瓜、地瓜、玉米等全穀雜糧，相較於白米，有更多維生素與膳食纖維能補充更多營養、增加飽足感。多種食物替換可以攝取更豐富、均衡的營養，讓我們身體更健康。

國健署指出，地瓜、玉米這類全穀雜糧，相較於白米，有更多維生素與膳食纖維能補充更多營養、增加飽足感；圖為示意圖。（圖取自freepik）

國健署指出，地瓜、玉米這類全穀雜糧，相較於白米，有更多維生素與膳食纖維能補充更多營養、增加飽足感；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●蔬菜水果都要有：外食常見蔬菜、水果攝取不足的問題，如果是小吃店或自助餐可以加點燙青菜、炒青菜，也可以選擇有蔬菜的湯品，像是苦瓜湯、蘿蔔湯跟海帶湯也是攝取蔬菜的好選擇。水果可以準備好攜帶的小番茄、葡萄、橘子、香蕉，記得每餐水果拳頭菜比水果多一點的口訣，每天替換各式蔬果可以攝取到更多營養。

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