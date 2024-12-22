健康網》永續飲食從自身做起！ 營養師提供「5方法」愛地球

營養師分享，植物性飲食即是永續飲食方法之一，比如多喝植物奶（如燕麥奶、杏仁奶等）；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全球正在吹著「永續」風，您的飲食也開始「永續」了嗎？營養師雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文分享，永續飲食可以從自身做起，像是植物性飲食、食材零浪費、購買零塑包裝食品、當地及季節性食材，以及單一來源巧克力和咖啡等都是很好的方法。

雷小玲說，「永續飲食」是目前全球熱議的話題，許多大企業也都積極跟進與推動，它不僅對環境友善，也能提升個人的健康與跟飲食多樣性，同時也能支持更公平的食品生產體系。因此，她分享了以下5個方法，並明確告訴民眾該如何執行、有哪些好處，鼓勵民眾一同加入永續飲食的行列。

請繼續往下閱讀...

植物性飲食

做法：多吃植物肉（如：大豆蛋白、豌豆蛋白製品）、植物奶（如：燕麥奶、杏仁奶）。

好處：這樣做可以減少對畜牧業的依賴，降低碳排放、水資源消耗和土地使用。

食材零浪費

做法：善用剩食，像是將蔬果邊角料製成果醬或湯底，或是利用過熟水果製成甜點。

好處：這樣做可以減少食物浪費，降低垃圾填埋場的甲烷排放。

零塑包裝食品

做法：購買裸包產品（如：散裝穀物、無包裝蔬果），自備可重複使用的容器。

好處：這樣做可以減少一次性塑膠的使用和污染。

營養師指出，永續飲食方法之一有「零塑包裝食品」，除了可購買散裝食品外，也可自備能重複使用的容器；示意圖。（圖取自photoAC）

當地及季節性食材

做法：購買在地農場種植的蔬果，選擇當季產品。

好處：這樣做可以減少食材長距離運輸所需的能源，支持地方經濟並減少碳足跡。

單一來源巧克力和咖啡

做法：購買標示公平貿易、雨林聯盟認證的巧克力或咖啡。

好處：這樣做可以支持公平貿易、減少對自然環境和小農的不當剝削。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法