健康網》咖啡越喝越冷！ 營養師點「12保暖食物」紅茶上榜

營養師表示，濃咖啡中的咖啡因攝取過多，易造成血管收縮，使手腳易更冰冷；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣冷颼颼，出門狂發抖？營養師高敏敏推薦12種產熱食物，包括：老薑、辣椒、黑胡椒、薑黃、大蒜、韭菜、熱紅茶、黑巧克力（70%以上）、肉桂、紅棗、地瓜及肉類，把冷冰冰的冬天變成春天。不過，也特別提醒，酒精飲品、濃咖啡易使手腳更冰冷，建議少喝。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，冷冷的天應避免暖身NG飲品或食材，像是「酒精」會造成血管擴張，雖一開始會暖，但退酒會更冷；再者「濃咖啡」也容易造成手腳冰冷，因內含之咖啡因攝取過多，易造成血管收縮，使手腳易更冰冷。因此藉此整理10項產熱食物：

請繼續往下閱讀...

老薑：含有豐富的薑烯酚，讓身體暖和，推薦天冷時來碗蛤蜊薑湯、熱薑茶。

辣椒：辣椒素是辣味來源，辣度越高越能感到身體發熱。不只如此，辣椒素也可刺激血液循環，怕冷的人可吃個小辣讓自己流個汗，但也提醒腸胃道敏感者，不要空腹吃辣。

黑胡椒：黑胡椒的胡椒鹼可助驅寒保暖外，還能幫助抑制脂肪合成。

薑黃：薑黃素助身體產熱、提高代謝力，且其中的鐵質，也可促進血液循環。

大蒜：蒜素助促血液循環、增加代謝力，建議將大蒜壓碎後等15分鐘再吃，或是平時將大蒜融入料理中，像是喝碗蒜頭雞湯、炒菜都加多一點大蒜！

營養師表示，蒜素助促血液循環、增加代謝力，建議將大蒜壓碎後等15分鐘再吃，或是平時將大蒜融入料理中，像是喝碗蒜頭雞湯；示意圖。（資料照）

韭菜：韭菜屬辛香食材，可幫助血液循環，所以不只怕冷的朋友，也推薦有心血管疾病、高血壓的朋友可以吃韭菜。

熱紅茶：茶黃素能促進能量代謝、維持體溫。曾有研究發現，當喝完熱紅茶時，體溫下降速度比較慢，換言之就是能維持較長體溫。

黑巧克力（70%以上）：巧克力雖屬甜食類，但70%以上巧克力糖添加的比較少，內含的可可多酚能保持身體循環力外，還含有咖啡因和類黃酮、可可鹼。其中類黃酮可增加大腦血流量 ，可可鹼則可協助調節情緒，所以適量享用是沒問題的。

肉桂：肉桂醛幫助身體產熱、提高體溫，也能促進身體代謝，推薦冬天來杯肉桂拿鐵暖暖身！

紅棗：熱熱的紅棗茶可維持新陳代謝，促進血液循環。

地瓜：地瓜本身是高鉀食物，有調節血壓的功效。

肉類：肉類含有鐵質，可緩解手腳冰冷的狀況。

「三明治穿搭」暖身 外出別忘圍巾、耳罩

除了飲食外，日常保暖也應做好！高敏敏提醒，很多人認為有穿外套等於保暖，常常最裡面的衣服都穿短袖，其實「三明治」穿搭才正確！衣服由內而外應為棉衣內搭、毛衣、防風防水外套，才能更維持住體溫。

保暖別忘小地方，高敏敏補充，冬天猝死案例常常是沒有好好保暖脖子、耳朵。看似不重要的小地方其實有許多交感神經和血管，加上耳朵沒有脂肪可供溫暖，建議出門在外要圍個圍巾及耳罩保護自己，尤其家裡有長輩的要特別注意喔。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法