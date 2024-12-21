健康網》冬至養生妙招 中醫推2茶飲讓「寒冬變暖」

診所指出，飲用「紅棗枸杞茶」不只暖和還有助提升免疫力。不過燥熱體質者應避免過量飲用；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬至象徵「陰極轉陽」，象徵著白晝最短、黑夜最長的一天陽氣開始增長，也標誌著新一年的循環！翰醫堂中醫診所於臉書發文分享冬至養生攻略，其中推薦飲用「紅棗枸杞茶」、「當歸生薑茶」2款暖身茶飲，分別有助提升免疫力、改善手腳冰冷。不過燥熱體質者、孕婦應避免過量飲用。

●紅棗枸杞茶：材料包含紅棗、枸杞、黃耆、紅糖、水。有補氣養血、暖身驅寒、提升免疫力功效。燥熱體質者需適量飲用，避免上火。

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●當歸生薑茶：材料包括當歸片、老薑、紅糖、水。有補血活血、驅寒暖身、改善手腳冰冷效果。提醒孕婦應避免過量飲用，以免影響體質。

冬至養生2穴位 按三陰交改善手腳冰冷

●三陰交穴：取穴位置在小腿內側，踝骨往上約指寬處；有調理脾胃、補血養氣、改善手腳冰冷功效。

●命門穴：取穴位置位於腰部第二腰椎正中間；有補腎壯陽、增強免疫力、緩解腰部痠痛功效。

診所說明，三陰交取穴位置在小腿內側，踝骨往上約指寬處；有調理脾胃、補血養氣、改善手腳冰冷功效。（資料照）

冬至習俗 大顆含餡湯圓每次不逾2顆

●吃湯圓：冬至吃湯圓象徵團圓與圓滿，甜湯圓能暖胃補能量，是冬至必備的經典美食。雖然在冬至吃湯圓有「取圓以達陽氣」之意，但也別忘了湯圓加了內餡的熱量也很高。建議大顆包餡湯圓一次不要吃超過2顆，小湯圓最好不要超過20顆，以免身體負擔。

●進補養生：冬至是一年中最佳的進補時節，適當補充羊肉湯、藥膳等溫補食物，有助於提升陽氣、抵禦寒冬。

●祭祖祈福：許多家庭會在冬至祭祖，祈求新的一年平安順遂。

●避免過度操勞：冬至後日照時間逐漸增長，但仍需早睡晚起，避免過度勞累，保持充足的休息以養精蓄銳。

診所提醒，冬至時節，別忘了多添衣物、注意保暖，喝杯暖暖的茶，按摩穴位放鬆身心，迎接健康平安的新一年。

診所建議，大顆包餡湯圓一次不要吃超過2顆，小湯圓最好不要超過20顆，以免身體負擔；示意圖。（圖取自freepik）

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