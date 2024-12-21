自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》冬至養生妙招 中醫推2茶飲讓「寒冬變暖」

2024/12/21 19:26

診所指出，飲用「紅棗枸杞茶」不只暖和還有助提升免疫力。不過燥熱體質者應避免過量飲用；示意圖。（資料照）

診所指出，飲用「紅棗枸杞茶」不只暖和還有助提升免疫力。不過燥熱體質者應避免過量飲用；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬至象徵「陰極轉陽」，象徵著白晝最短、黑夜最長的一天陽氣開始增長，也標誌著新一年的循環！翰醫堂中醫診所於臉書發文分享冬至養生攻略，其中推薦飲用「紅棗枸杞茶」、「當歸生薑茶」2款暖身茶飲，分別有助提升免疫力、改善手腳冰冷。不過燥熱體質者、孕婦應避免過量飲用。

●紅棗枸杞茶：材料包含紅棗、枸杞、黃耆、紅糖、水。有補氣養血、暖身驅寒、提升免疫力功效。燥熱體質者需適量飲用，避免上火。

●當歸生薑茶：材料包括當歸片、老薑、紅糖、水。有補血活血、驅寒暖身、改善手腳冰冷效果。提醒孕婦應避免過量飲用，以免影響體質。

冬至養生2穴位 按三陰交改善手腳冰冷

●三陰交穴：取穴位置在小腿內側，踝骨往上約指寬處；有調理脾胃、補血養氣、改善手腳冰冷功效。

●命門穴：取穴位置位於腰部第二腰椎正中間；有補腎壯陽、增強免疫力、緩解腰部痠痛功效。

診所說明，三陰交取穴位置在小腿內側，踝骨往上約指寬處；有調理脾胃、補血養氣、改善手腳冰冷功效。（資料照）

診所說明，三陰交取穴位置在小腿內側，踝骨往上約指寬處；有調理脾胃、補血養氣、改善手腳冰冷功效。（資料照）

冬至習俗 大顆含餡湯圓每次不逾2顆

●吃湯圓：冬至吃湯圓象徵團圓與圓滿，甜湯圓能暖胃補能量，是冬至必備的經典美食。雖然在冬至吃湯圓有「取圓以達陽氣」之意，但也別忘了湯圓加了內餡的熱量也很高。建議大顆包餡湯圓一次不要吃超過2顆，小湯圓最好不要超過20顆，以免身體負擔。

●進補養生：冬至是一年中最佳的進補時節，適當補充羊肉湯、藥膳等溫補食物，有助於提升陽氣、抵禦寒冬。

●祭祖祈福：許多家庭會在冬至祭祖，祈求新的一年平安順遂。

●避免過度操勞：冬至後日照時間逐漸增長，但仍需早睡晚起，避免過度勞累，保持充足的休息以養精蓄銳。

診所提醒，冬至時節，別忘了多添衣物、注意保暖，喝杯暖暖的茶，按摩穴位放鬆身心，迎接健康平安的新一年。

診所建議，大顆包餡湯圓一次不要吃超過2顆，小湯圓最好不要超過20顆，以免身體負擔；示意圖。（圖取自freepik）

診所建議，大顆包餡湯圓一次不要吃超過2顆，小湯圓最好不要超過20顆，以免身體負擔；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中