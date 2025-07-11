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聯合國：若美國不提供愛滋病計畫資金 至2029年將增百萬人死亡

2025/07/11 15:19

聯合國警告，若美國不提供愛滋病計畫資金，到2029年將有數百萬人死亡。圖為美國總統川普。（歐新社）

聯合國警告，若美國不提供愛滋病計畫資金，到2029年將有數百萬人死亡。圖為美國總統川普。（歐新社）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕多年來美國主導的對愛滋病計畫投資，已將死於愛滋病人數降至30多年來最低水平。但聯合國官員最近警告，在過去6個月中美國資金的突然撤出，已造成「系統性衝擊」。如果不補充資金，到2029年可能導致超過400萬人死於愛滋病，新增600萬人感染愛滋病。

根據《美聯社》報導，聯合國愛滋病規畫署10日發布的報告表示，資金損失已破壞供應鏈穩定，導致醫療機構關閉，數千家診所人手短缺，預防計畫受挫，愛滋病毒檢測工作中斷；並迫使許多社區組織減少或停止預防愛滋病毒活動。

聯合國愛滋病規畫署指出，擔心主要捐助國減少援助，從而逆轉全球數十年來對抗愛滋進展。美國1月承諾為2025年全球愛滋病防治提供的40億美元（約台幣1169.4億元），幾乎一夜間化為烏有。美國總統川普下令暫停所有對外援助，隨後關閉美國國際開發署。

利物浦大學愛滋病專家希爾（Andrew Hill）認為，雖然川普有權支配美國資金，但任何負責任政府都應該提前發出警告，以便各國做好規畫。

美國總統防治愛滋病緊急救援計畫於2003年由前美國總統小布希啟動，聯合國愛滋病規畫署視其為愛滋病高發國家生命線，表示該計畫支持為8410萬人提供檢測，和為2060萬人提供治療。

聯合國助理秘書長阿什雷卡爾（Angeli Achrekar）聲稱，雖然國務卿魯比歐說美國允許繼續提供挽救生命治療，但該計畫仍在接受川普政府審查中。

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