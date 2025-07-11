植牙驚魂！牙醫手滑害病患「活吞整把螺絲起子」判決出爐

台北地院審理，認為病患食道潰瘍傷害的原因為「螺絲起子吞入食道」過程造成，判處拘役20日。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市王姓牙醫去（2024）年為病患進行植牙手術時，竟不慎讓長約兩公分的螺絲起子滑落進病人口中，導致對方因吞嚥反射將工具吞入肚內，造成食道潰瘍等傷害。台北地方法院審理後認定，王男醫療疏失與病患傷勢間具相當因果關係，已構成過失傷害罪，判處拘役20日，得易科罰金2萬元。全案仍可上訴。

判決指，王姓牙醫師於2023年8月某日下午為葛姓男子進行植牙斷裂手術時，未料竟疏於注意，不慎將醫療工具、長約二公分的螺絲起子掉進病患口腔。基於吞嚥反射動作，葛男將螺絲起子吞入食道，進而留置胃部，導致食道潰瘍等傷害。

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王男辯稱，確有不小心將螺絲起子掉進葛男口腔，對於過失傷害犯行則矢口否認。他強調，當下立即要求葛男坐起，並請對方嘗試吐出螺絲起子，但已經來不及，而葛並未感覺喉嚨有異狀或其他不適情形，因此才研判只要靜待、觀察數日後，螺絲起子應會隨著糞便從人體自然排出；至於葛男後續出現食道潰瘍，應是他自行前往醫院並由醫師以胃鏡取出的過程中造成。

王男亦向法官提出資料，稱人工植牙時使用的小型器械掉入病人口內在所難免，因此器械的把手處均設計小孔、供牙線穿入，當器械不慎掉入病人口內時，可藉由抽取牙線頭將器械取出，避免病人吞入或是卡在呼吸道。此外，牙科治療在臨床上仍其他種避免方式，如病患張口時，於咽喉處放一塊消毒紗布，阻隔器械掉入，或讓病患頭部略側向一方。

台北地院審理，認定王男過失行為與結果，在客觀上有相當因果關係，審酌其為身為醫療專業執照的牙醫師，本應注意避免將醫療工具掉進病人口腔內，並檢視葛男證詞，以及醫院X光診斷報告等資料，足認葛男食道潰瘍傷害原因為「螺絲起子吞入食道」過程所致，依《過失傷害罪》判處拘役20日，可易科罰金。

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