健康網》越動越痛別再忍！ 這些傷害拖久恐致神經壓迫

醫師提醒，如果韌帶拉傷、肌腱扭傷還持續硬撐，恐導致慢性疼痛或動作代償；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是不是也有這種經驗？運動一陣子後，本來只是日常訓練，卻開始出現奇怪的「卡卡感」，深蹲蹲不下去、跑步腳踝扭一下、打球肩膀拉一下，本想強身健體，沒想到卻練到拉傷、痠痛，甚至一動就怕。其實，這可能不是單純的痠痛，而是運動傷害正在悄悄找上你！

潤生復健科診所院長王竣平醫師在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」指出，運動傷害常分為3大層級，從肌肉拉傷到神經壓迫都有可能，輕忽不處理，反而越拖越嚴重。

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輕度運動傷害 拉傷、痠痛

●修復天數：幾天內改善

●常見原因：練太猛、拉筋過度，肌肉輕度拉傷或延遲性痠痛。

●處理方式：休息1-3天，冰敷加適度伸展，可進行輕量活動，促進血液循環。

中度運動傷害 韌帶、肌腱扭傷

●修復天數：需休息＋復健2-6週。

●常見狀況：韌帶拉傷、肌腱扭傷，若持續硬撐，恐導致慢性疼痛或動作代償。

●處理方式：及早復健治療、強化關節穩定，避免深層痛，表面不痛、

重度運動傷害 關節囊撕裂／神經受壓

●修復天數：需專業評估修復天數。

●常見狀況：半月板損傷、椎間盤突出，神經受壓導致麻痛或無力。

●處理方式：安排影像檢查（MRI、超音波），進行導引式治療＋個人化復健計畫，切勿貿然運動，否則拖更久。

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