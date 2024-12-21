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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》耶誕老人臉紅紅？英教授示警「喝酒會臉紅」危機

2024/12/21 21:08

大家印象中的聖誕老人總是臉色紅潤，但這可能是他缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶」的關係。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

大家印象中的聖誕老人總是臉色紅潤，但這可能是他缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶」的關係。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著氣溫降低，各地聖誕燈飾愈來愈豐富，聖誕節的氣氛愈來愈濃厚。大家對於「耶誕老人」之印象，多是發出「HO~HO~HO~」的爽朗笑聲，且身材胖敦敦，雙頰紅潤的老人家；同時不論是否已經知道「耶誕老人是虛構的」這件事，英國有不少與聖誕老人相關的習俗。不過，英國的大學教授從臉色紅潤這點推測，耶誕老人的健康堪慮。

據《每日郵報》報導，英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）的教授亞當泰勒（Adam Taylor）表示，在多數繪本或影視作品中，耶誕老人臉頰總是紅潤，他很有可能一喝酒就會臉紅。泰勒表示，這應當是酒精不耐症造成。

若你常與孩子一同看繪本或看影劇，可能會注意到英國有個習俗：在平安夜，孩子們會做一份肉餡餅給耶誕老人，並幫他的馴鹿準備紅蘿蔔，感謝他送禮過來。不過這樣高熱量的加工食品，對他老人家身體無疑是龐大負擔！同時，家長需要留下一小瓶白蘭地給聖誕老人，讓他能解渴，在路上也可以暖暖身子；這可能使他面臨酒精中毒與酒精性肝病之風險。

耶誕老人喝酒會臉紅，這在台灣也很常見；而這也可以給大眾一個警惕。國健署提醒，台灣近半人口因缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶」（Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2）喝酒後容易出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、嘔吐、宿醉等症狀，又稱為「酒精不耐症」，此為亞洲人特有的基因變異，比例遠高於白種人，為了降低罹癌或失智症的風險，特別需要節制飲酒，且當然別喝酒。

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