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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》美國FDA更新食品健康標準 刪除白吐司、早餐穀片

2024/12/21 20:09

美國食品藥物管理局更新食品健康之定義，我們熟悉的「白吐司」將退出健康名單。（圖取自freepik）

美國食品藥物管理局更新食品健康之定義，我們熟悉的「白吐司」將退出健康名單。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少常看早期美劇的人，可能會注意到小朋友時常吃一碗穀片加牛奶當早餐；不過早餐穀片將被FDA從健康標準中汰除了。美國食品藥物管理局（FDA）近日更新食品的「健康」標準，過去在名單內的白吐司、早餐穀片以及優格，將被除名；而堅果與部分種子類食材、以及鮭魚、橄欖油與雞蛋皆被納入。

根據《CNN》報導，美國FDA將通知廠商，要求符合「健康標章」定義的食品，須限制飽和脂肪、鈉與糖分。且美國飲食指南列出的食物也必須包含在內。過去在名單內的白吐司、早餐穀片以及優格，將被除名；而堅果與部分種子類食材、以及鮭魚、橄欖油與雞蛋皆被納入。這是FDA在30年前發表健康飲食標準後的第一次重大改變。FDA認為這項標準符合最新科學研究，助消費者做出選擇。

FDA表示，多數美國人飲食中飽和脂肪、糖與鈉攝取過多，且很少吃蔬果。「與飲食相關的各類慢性病，將造成美國的平均壽命降低。」發言人金恩說明，這次更新後，將能確保消費者能透過食品標章

FDA表示，近期將研發標章，若廠商開發的食品符合健康定義，將可申請標章，幫助民眾輕鬆識別健康食品。

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