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義大澎湖IDS暨C肝篩檢成果 專科醫駐診、擴大篩檢造福居民
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（21）日辦理「義大澎湖IDS暨C肝篩檢成果發表記者會」，縣長陳光復感謝義大醫院8年來投入偏鄉醫療的努力，以專業醫療服務和智慧技術創新，成功縮短城鄉間的醫療差距，守護離島居民醫療照護，協助澎湖落實醫療在地化。
義大醫院2017年承接「全民健康保險澎湖縣離島地區醫療給付效益提升計畫」（澎湖IDS計畫），2023年起，健保署、衛生局與義大醫院攜手在望安、七美、吉貝及鳥嶼衛生所推動「遠距醫療計畫」，為離島居民提供智慧化、多元專科診療服務。
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陳光復表示，感謝健保署、義大醫院長期以來對於澎湖離島醫療的協助，除了挹注醫療資源，提升醫療服務量能、導入遠距醫療外，對於C肝防治更是不遺餘力。歷時2兩年，完成13個2、3級離島，篩檢3691位符合資格的居民，篩檢率達96.6%，其中7個村里篩檢率更高達100%。陽性追蹤率達93.6%，並對確認感染的30位居民完成治療，治療率達100%。
義大醫院執行「澎湖IDS」8年來，除指派專科醫師到島上看診，提供約20個類別專科診，護理師、復健師常駐離島，每年提供24場健康促進衛教、與義大醫療合作建立雙向轉診制度、義診及11個專科諮詢服務、2014年9月首次導入AI輔助眼底檢查、提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科遠距專科門診會診服務，讓離島民眾能享有醫學中心級專科醫療服務，造福澎湖居民。
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