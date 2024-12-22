健康網》梅花牛是低脂肉類！營養師推4大肉類挑健康蛋白質

紅肉相較於白肉，有較高的鐵質但同時也有比較多飽和脂肪酸與膽固醇，若大量攝取可能會會增加血管疾病的風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冷冷的冬天最適合吃鍋暖暖身，那該選擇哪種肉片呢？營養師李立慈指出，梅花牛肉質結實，油花不多，每100g僅有120大卡，是低油脂的健康選擇；她也整理了牛、雞、豬、海鮮的評比，方便民眾依照個人需求選擇。

李立慈在臉書粉專「Liz營養師飲食日常」分享，挑肉片首先要注意的是油花，油花越多代表脂肪含量越高、熱量也越高，而紅肉相較於白肉，有較高的鐵質但同時也有比較多飽和脂肪酸與膽固醇，若大量攝取可能會會增加血管疾病的風險。

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4大肉類比一比

牛肉

●梅花牛：看到「梅花」你可能以為熱量很高，但跟高熱量的梅花豬不同，梅花牛肉質筋較多且結實，咬起來有嚼勁，每100g僅有120大卡。

●板腱牛：牛肩的位置，相對於其他部位，口感結實有嚼勁，熱量相對低。

●牛五花：蛋白質較少，油脂較多，含有較多的飽和脂肪酸，心血管疾病及怕胖的人盡量少食用。

豬肉

●松阪豬：連接下巴靠近脖子的肩頸肉，口感脆軟、油花均勻。是上等豬肉的代表。

●梅花豬：上肩胛部分，肉質厚實軟嫩，屬於中脂肉。

●豬五花：熱量及脂肪含量都非常高，若在體重控制或是三高群族盡量避免。

雞肉

●雞胸肉：健身、減重族群的首選。高蛋白質、低脂肪的高CP值選擇。

●雞腿肉：雞腿肉脂肪較雞胸肉多，且肉質有嚼勁，營養價值高。

海鮮

●鯛魚：有豐富的蛋白質，魚肉蛋白纖維細，咀嚼後好消化吸收。

●蝦子：熱量低，對想控制體重、健身者是相當不錯的蛋白質來源。

●蛤蠣：富含維生素B12，有助製造 DNA 和紅血球。以及含豐富的牛磺酸，有助維持體力。

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