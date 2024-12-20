搶救出生率！ 婦兒科醫師提「敢生、敢養、養好」撇步

李德敏醫師指出，衛福部針對3歲以下嬰幼兒提供「幼兒專責醫師」、7歲以下「幼兒發展篩檢」計畫，助家長守護孩子健康。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕搶救出生率！台中醫院婦幼醫療團隊與附設托嬰中心今日以實際的照護與教育經驗，分享「生得少，更要教得好」的育兒經驗，醫師並提醒年輕爸媽掌握政府提供3歲以下「幼兒專責醫師」、「幼兒發展篩檢」等服務，讓年輕人敢生、敢養，還能養得好。

音樂寶母創辦人、台中醫院附設舜云音樂寶母托嬰中心董事長吳舜云帶著10個該中心的小寶貝，在記者會中表演耶誕舞蹈，並與婦產科主任劉仁杰、兒科主任李德敏一起提前預祝大家耶誕快樂，氣氛歡樂。

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台中醫院婦幼醫療團隊與附設托嬰中心，分享「生得少，更要教得好」的育兒經驗。（記者蔡淑媛攝）

台中醫院婦產科主任劉仁杰表示，今年到11月，新生兒人數只有12.2萬多人，即使再過個1個月，專家估算，今年總出生人數最多只有13.4萬人，甚至比前年的虎年還要低。

劉仁杰指出，孩子生得少，更要注意孩子的教育，所以孕媽咪懷孕期間聽音樂，對胎兒的成長發育有良好的促進作用，也可以幫助準媽媽放鬆身心，緩解孕期的焦慮心情；親餵母乳讓媽媽產後可以跟寶寶培養感情，還可以讓寶寶藉由母乳獲得媽媽的抵抗力，健康成長。

小兒科主任李德敏則提醒，衛生福利部針對3歲以下嬰幼兒提供「幼兒專責醫師」、7歲以下「幼兒發展篩檢」計畫，3歲以下嬰幼兒只要找參與該計畫的醫療院所，就可享有專責醫師專業醫藥諮詢、免部分負擔、提醒施打疫苗與免費牙齒塗氟等服務，也會提醒家長定期帶寶寶接受發展篩檢，讓家長都放心生，也能輕鬆育兒。

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