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健康網》服藥當心交互作用 食藥署：忽略恐讓治療失效

2024/12/20 19:15

食藥署指出，藥物交互作用可能增強或減弱藥物的效果，如果不慎忽略，也可能導致治療失效或產生副作用；圖為示意圖。（圖取自freepik）

食藥署指出，藥物交互作用可能增強或減弱藥物的效果，如果不慎忽略，也可能導致治療失效或產生副作用；圖為示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕領藥時可能會聽到藥師詢問「是否有吃其他藥物」，或提醒藥物與食物間的交互作用，食藥署說明，藥物交互作用是指藥物的效果受到其他物質影響，如食物、飲料或其他藥物，可能增強或減弱藥物的效果，如果不慎忽略，也可能導致治療失效或產生副作用。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文指出，藥物交互作用的種類多樣且複雜，常見的例子有吸收、分布、代謝、排除，因此從這4個角度來講解交互作用的產生機制。

●吸收：藥物在腸胃道內可能影響彼此的吸收。例如，制酸劑會改變胃酸環境，或予其他藥物分子螯合，這會降低某些藥物（如鐵劑或抗生素）的吸收效果。

●分布：藥物在吸收後會透過血液循環分布全身，但多種藥物若競爭血液中的血漿蛋白結合位，可能導致某些藥物的自由濃度增加，提升毒性風險。

●代謝：肝臟酵素在藥物代謝中扮演重要角色。舉例來說，葡萄柚或柚子會抑制肝臟酵素活性，抑制某些藥物在體內的代謝，導致藥效過強，增加副作用的風險。

●排除：某些藥物經腎臟排除時，可能與其他藥物競爭腎小管的排出通道。例如，非類固醇抗炎藥（NSAIDs）可能影響腎臟排出鋰鹽的效率，使鋰鹽濃度上升，增加中毒風險。

食藥署提醒，如服用多種藥物，務必與醫師或藥師討論，了解可能的交互作用，避免副作用並確保安全用藥。

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