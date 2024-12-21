健康網》嘴唇乾不要舔！ 食藥署曝「3密技」維持水嫩唇

如果覺得唇部乾燥，可以適度使用，具有保濕功能的護唇膏，來避免乾裂；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變冷，不只皮膚變乾，嘴唇也容易乾燥，甚至乾到裂開。衛生福利部食品藥物管理署於臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」發文分享護唇3密技，首先就是不要用口水舔抿嘴唇，還有不要摩擦唇部，若覺得嘴唇真的很乾，可以適當塗抹保濕的護唇膏，來維持水潤嘟嘟唇。

護唇3大要點

●不舔抿：避免不自覺用口水舔抿嘴唇，因為口水可能會刺激唇部肌膚，造成皮膚角質層的破壞。

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●不摩擦：唇部如果有髒污，千萬不可以摩擦，點按並輕柔擦拭即可，避免過度摩擦造成受傷。

●適度保濕：嘴唇無皮脂腺分布，沒有油脂滋潤容易乾燥。如果覺得唇部乾燥，可以適度使用，具有保濕功能的護唇膏，來避免乾裂。

皮膚科醫師卡普建議，民眾應避開含有水楊酸的護唇膏，因為水楊酸有2種途徑，會導致嘴唇更乾；圖為情境照。（圖取自photoAC）

避水楊酸潤唇膏

美國有線電視新聞網（CNN）報導，皮膚科醫師卡普（Reshmi Kapoor）建議，民眾應避開含有水楊酸的護唇膏，因為水楊酸有2種途徑，會導致嘴唇更乾。第一是它會改變pH值，導致嘴唇脫水，其次是它能去角質，去除乾燥的皮膚細胞，最終導致大量的保濕屏障脫落。

卡普提到，除此之外，護唇膏通常含有不同香水，以擋掉本身的化學氣味，散發出莓果、水果等香氣，這些香水可能導致嘴唇發炎。

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