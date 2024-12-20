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慈善列車抵雲嘉南 2千部助聽器供聽障朋友免費申請

2024/12/20 15:56

元健天籟慈善列車執行長吳志賢（左）透過扶輪社3470地區總監林庚賢（右）將二千部助聽器捐給雲嘉南地區的聽障人，知名藝人唐從聖（從從、中者）受邀擔任活動代言人。（記者王俊忠攝）

元健天籟慈善列車執行長吳志賢（左）透過扶輪社3470地區總監林庚賢（右）將二千部助聽器捐給雲嘉南地區的聽障人，知名藝人唐從聖（從從、中者）受邀擔任活動代言人。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕由元健助聽器發起成立的「元健天籟慈善列車」，5年來已在國內捐出上萬部助聽器，幫助聽障朋友。這輛愛心列車今年開到雲嘉南地區，元健天籟列車執行長吳志賢宣布今（2024）年將捐贈2千部助聽器給雲嘉南地區的聽障人，凡有聽障問題者可撥打預約電話080-000-897，申請檢測聽力損失達60至90分貝者，可獲配免費助聽器。

本身也是聽障者的宜蘭人吳志賢，深刻體會聽不到聲音的痛苦，於是研發助聽器、建立自有品牌後，即結合海內外慈善團體推動天籟列車公益活動，把助聽器捐給有需要的人。

吳志賢表示，聽力損失不僅是健康問題，更是1項可能影響個人心理、社交與生活品質的隱藏危機。有研究顯示，聽力障礙與孤立感、抑鬱症及失智風險增加有密切相關，特別是高齡族群聽力損失可能加速腦功能退化，提高失智症發生率。此外，聽障者在教育、就業及日常社交中溝通困難，也可能使自尊心受損與機會流失，對生活有重大影響。希望藉此公益捐贈有效消弭聽障問題產生。

知名藝人唐從聖（從從）得知天籟列車多年來為聽障人無私付出，他欣然受邀成為天籟列車慈善計畫的代言人、並出面呼籲社會大眾要更加關注聽障者的需求，一起攜手改善聽障者的生活品質。

天籟列車執行長吳志賢代表把2千部助聽器捐給國際扶輪社3470地區，由地區總監林庚賢代表受贈，將透過雲嘉南地區扶輪社團的網絡，把2千部助聽器送給真正需要的聽障朋友。

凡有助聽器需求的聽障者，可撥打天籟列車服務專線080-000-897提出申請、並預約到助聽器門市接受聽力檢查與免費助聽器選配。包括台南市站前店、東門店、永康店、安南店、嘉義市東門店、雲林縣斗六店、北港店、虎尾店，都可受理聽力檢測與助聽器免費選配。天籟列車捐出的2千部助聽器，1部市值1萬2千元，總捐贈市值約達2千4百萬元。

元健天籟慈善列車駛抵台南，透過扶輪社網絡將二千部助聽器捐給有聽力損失的人，請雲嘉南地區的聽障人提出預約申請。（記者王俊忠攝）

元健天籟慈善列車駛抵台南，透過扶輪社網絡將二千部助聽器捐給有聽力損失的人，請雲嘉南地區的聽障人提出預約申請。（記者王俊忠攝）

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