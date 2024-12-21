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健康網》「湯圓5吃法」體虛加紅豆！「這類人」適合鹹的

2024/12/21 07:27

王大元提到，容易胃食道逆流的人，比較適合食用鹹湯圓；示意圖。（資料照）

王大元提到，容易胃食道逆流的人，比較適合食用鹹湯圓；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕節氣「冬至」到了！適合來碗熱呼呼的甜湯。中醫師王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文分享如何健康吃湯圓，體質虛寒、氣血不足的人，可加入桂圓及紅豆；腸胃虛冷、容易水腫的人，可用薑汁做湯底；痛經、手腳冰冷的人，可加黑糖舒緩；哺乳期婦女可加酒釀，以通利乳汁；容易胃食道逆流的人，比較適合吃鹹湯圓。

湯圓VS.元宵

王大元提到，雖然兩種都是以糯米粉為原料，但湯圓是將糯米粉加水，揉和成糰，再用手搓揉成一顆圓滾滾的丸子；元宵則是先將餡料備好，放入有糯米粉的竹篩中搖動，使餡料沾滿糯米粉，逐漸形成圓形丸子。也就是說，湯圓是用「搓」的，元宵是「搖」出來的。

桂圓紅豆湯圓

他指出，桂圓和紅豆兼具香氣、養生之效，紅豆含有豐富蛋白質，能補氣養血；桂圓（龍眼乾）能養心安神、幫助入睡，它的溫補性質，還能讓蒼白的臉色紅潤起來，適合於體質虛寒、氣血不足的人。

王大元提到，桂圓和紅豆兼具香氣、養生之效，紅豆含有豐富蛋白質，能補氣養血；示意圖。（資料照）

王大元提到，桂圓和紅豆兼具香氣、養生之效，紅豆含有豐富蛋白質，能補氣養血；示意圖。（資料照）

薑汁湯圓

王大元表示，加入生薑汁能發汗解表、溫中止嘔，促進新陳代謝，緩解湯圓黏膩，所造成的噁心、腹痛，腸胃虛冷和容易水腫的人，可用生薑汁做成湯圓的湯底。如果容易手腳冰冷、腸胃壅滯，都可以加一點薑汁喔！

黑糖湯圓

他說，加入黑糖有益氣補中、溫經散寒，紓緩生理期不適的功效，與一般糖類相比，更多了一些微量元素，如鈣、鉀、鐵、鎂等。黑糖湯圓適合於痛經、肢冷的人，但有腎臟疾病、血糖問題的人，應減少食用。

酒釀湯圓

王大元指出，酒釀性味甘辛溫，含有維生素B1、B2等，可活血散結、補養氣血。孕婦能利水消腫，哺乳期婦女能通利乳汁。

中醫師指出，酒釀性味甘辛溫，含有維生素B1、B2等，可活血散結、補養氣血；示意圖。（資料照）

中醫師指出，酒釀性味甘辛溫，含有維生素B1、B2等，可活血散結、補養氣血；示意圖。（資料照）

鮮肉湯圓

他提到，除了甜湯作法以外，鹹餡肉鮮甜香，放入一點茼蒿、香菇、豬瘦肉調味，營養滿分。如果容易胃食道逆流，就比較適合食用鹹湯圓，但要注意內餡肥肉多寡，否則容易造成心血管系統的負擔。

小叮嚀

王大元說，以上提到各種配料的好處，但如果湯圓吃太多，很容易造成消化不良、胃食道逆流。他也提醒大家，4顆甜餡湯圓，或是5顆鹹湯圓，相當於1碗白飯的熱量；20顆紅白小湯圓，也相當於半碗白飯熱量！

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