健康網》冬至「喝2茶」健脾胃！ 中醫：能調體質還變美

黃上邦表示，健脾益胃茶適合日常飲用，以調整體質、增強體力，提升身體免疫力。消食化濕茶有促進腸胃蠕動、養顏美容、疏肝解鬱、促進代謝等多項功效；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（21）日為夜晚最長的節氣「冬至」！除了注意吃湯圓的份量外，還是養生的好時機。上祐中醫診所院長黃上邦表示，需注意健脾養胃，平時可以西洋參、紅棗、 枸杞及冰糖，依比例調配成健脾益胃茶，適合日常飲用以調整體質、增強體力，提升身體免疫力；保證充足的睡眠，搭配規律的運動，可有效固護陽氣。另外，消食化濕茶有促進腸胃蠕動、養顏美容、疏肝解鬱、促進代謝等多項功效。

注意湯圓攝取量

「冬至」是一年之中，白天時間最短，夜晚時間最長的日子。黃上邦指出，過度食用湯圓將導致體重增加，或引發腸胃不適、糖尿病等問題，建議控制食用量，每餐適量即可；可以選擇低糖、無糖的替代品，以免影響血糖水平。而慢性病患者，亦應注意湯圓配料，避免高鹽、高脂肪的餡料，以免影響身體健康。

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健脾養胃

黃上邦提到，現代人飲食過於精緻，多食用高油脂、高熱量的食物，平時又缺乏運動，長期下來恐對健康造成諸多影響。因此冬至進補仍須注意健脾養胃，平時可以用西洋參、紅棗、枸杞及冰糖，依比例調配成健脾益胃茶，適合日常飲用，以調整體質、增強體力；通過適當的調理，可以增強脾胃功能，提升身體免疫力及身體素質。

黃上邦說，通過調整飲食、生活習慣、心理狀況等，將可有效固護陽氣，提升身體免疫力；圖為情境照。（圖取自freepik）

固護陽氣

黃上邦認為，此節氣陰氣旺盛、陽氣衰弱，所以固護陽氣為冬至養生的關鍵，此時應養精蓄銳，以防寒冷氣候對身體造成影響，宜多吃溫補食物，且避免攝取過多生冷食物。

他說，冬季應順應自然規律，早睡晚起，保證充足的睡眠，搭配規律的運動，以增加身體的抵抗力；通過調整飲食、生活習慣、心理狀況等，將可有效固護陽氣，提升身體免疫力，亦可諮詢專業醫師，依其體質、健康狀況進行調理。

消食化濕茶

將茉莉0.5克、玫瑰0.5克、山楂0.5克、決明子0.5克、洛神花0.5克、荷葉0.5克、石斛0.5克、甜菊葉0.5克，泡於500毫升熱開水。

決明子：可促進腸胃蠕動、護眼、護肝、降血壓。

洛神花：有抗氧化抗發炎之效。

山楂：有消食化積之效。

石斛：有滋陰清熱、生津止渴之效。

玫瑰：有疏肝解鬱、紅潤氣色、養顏美容之效。

荷葉：有促進消化、消食化積、排水利尿之效。

茉莉：有清熱解毒、滋潤肌膚、養顏美容之效。

甜菊葉：有調整血糖、生津止渴、促進代謝、降低血壓之效。

黃上邦說，以指節來回揉壓百會穴，約5分鐘，早晚各一次。有提神醒腦、緩解疲勞之效；圖為情境照。（圖取自freepik）

養生按摩手法

●關元穴

以指腹按揉約3分鐘；位於腹部，肚臍下方三寸處；有滋養肝腎、強身保健、調養腸胃之功效。

●百會穴

以指節來回揉壓約5分鐘，早晚各一次；位於頭頂正中心，兩耳連線之交會處；有提神醒腦、緩解疲勞之效。

●足三里穴

取適當乳液，來回按揉，直至有痠痛感即可；位於膝蓋外側下方凹陷處，朝腳踝方向延伸4根手指寬處；具有強健腸胃、疏經活絡之功效。

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