健康網》「10種難吃食物」卻很健康！ 醫認證「它」助穩糖

醫師指出，苦瓜雖苦，但其含有豐富的維生素C、纖維，有助於穩定血糖；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些食物有著特殊氣味、苦味，許多人不敢吃，但其實這些食物十分營養！初日診所減重專科暨家醫科醫師李唐越在Youtube「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」分享10種不太好吃卻很健康的食物：苦瓜、秋葵、韭菜、芹菜、胡蘿蔔、青椒、扁豆、羽衣甘藍、香菜及茄子，並分析其營養成分。其中苦瓜雖然苦，但含有維生素C、纖維，有助於穩血糖。

1.苦瓜：苦瓜非常的苦，但其含有豐富的維生素C、纖維，有助於穩定血糖。

請繼續往下閱讀...

2.秋葵：高纖維食物，有助於維持消化道健康，不過很多人不愛黏黏稠稠的口感。

3.韭菜：韭菜含有豐富的維生素K、葉酸，對於心血管健康十分有幫助。

4.芹菜：芹菜含有豐富的水分與纖維，有助於減肥，但其味道特殊，有股芹菜獨有的味道，因此有些人不愛。

5.胡蘿蔔：含有β胡蘿蔔素，有助於視力健康，但小朋友普遍都非常討厭，榮登小孩討厭食物排行榜之一。

醫師表示，青椒維生素C超多，但有些人卻不愛；示意圖。（圖取自photoAC）

6.青椒：維生素C超多，但有些人卻不愛青椒。

7.扁豆：含有豐富的蛋白質與纖維，但其口感較乾，導致有些人不喜歡吃。

8.羽衣甘藍：含有豐富的維生素K、吲哚，但口感較硬，有時吃起來也會苦。

9.香菜：含有維生素A、C、K等抗氧化物質，其獨特味道有些人很愛，有些人卻非常不喜歡。

10.茄子：富含纖維、維生素B1、B6。

醫師說，茄子含有富含纖維、維生素B1、B6；示意圖。（圖取自photoAC）

飲食均衡護健康 「我的餐盤」輕鬆達成

國健署提醒，所謂的均衡飲食便是要每天均衡攝取6大類食物，包括：全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、及油脂與堅果種子類。因為各種類食物所提供的營養都不同，有不同的功用，每天攝取才能維持正常的身體機能。不只如此，每類食物當中，也要盡量多做變化，以獲得更多不同的微量營養素。

國健署進一步強調，均衡飲食之下，也須根據個人身材、年齡及活動強度不同，攝取的熱量須隨之調整，避免熱量堆積。熱量主要來自6大類食物中的3大營養素，包括碳水化合物、蛋白質及脂質，因此為減少慢性病的產生，避免造成身體負擔，均衡飲食建議的3大營養素比例約為碳水化合物55%、蛋白質15%、脂質30%。可透過「我的餐盤」簡單將均衡飲食概念落實在生活中！

每天早晚1杯奶：每天早晚各喝1杯240毫升的乳品，或是用起司、無糖優酪乳等方式增加乳品類食物之攝取。

每餐水果拳頭大：1份水果約1個拳頭大，切塊水果約大半碗至1碗，1天應至少攝取2份水果，並選擇在地、當季、多樣化。

菜比水果多一點：青菜攝取量應足夠，體積需比水果多，並選擇當季且深色蔬菜需達1/3以上（包括深綠和黃橙紅色）。

飯跟蔬菜一樣多：全穀雜糧類之份量約與蔬菜量相同。

豆魚蛋肉1掌心：蛋白質食物1掌心約可提供豆魚蛋肉類1.5-2份，但應避免加工肉品。

堅果種子1茶匙：每天應攝取1份堅果種子類，1份堅果種子約1湯匙量或3茶匙，約等同於杏仁果5粒、花生10粒、腰果5粒。

初日診所減重專科暨家醫科醫師李唐越。（初日診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法