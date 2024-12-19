健康網》偏頭痛好困擾 中醫揭頭痛分4種 日常護理這樣做

中醫指出，從中醫角度看，偏頭痛可分為4種證型：肝陽上亢、腎精虧損、氣血虧虛、痰濁瘀血；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當疲勞或壓力大時，頭卻開始唱反調，可能是頭暈，甚至前額、太陽穴或後腦杓附近，開始隱隱作痛，頻繁的暈眩與疼痛除了使身體不適，連帶影心情與工作效率。板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀表示，從中醫角度看，偏頭痛可分為4種證型：肝陽上亢、腎精虧損、氣血虧虛、痰濁瘀血。日常護理可局部按摩以通經活絡，疏通血脈以止痛，也要記得別過勞，輕微頭痛適度休息、太痛臥床休息，避免用腦過度。

陳坤儀表示，頭痛成因有許多，其中發生率很高的偏頭痛，是腦部的特定活動引起血管的緊縮與擴張，細胞會釋放發炎物質，刺激纏繞在血管旁邊的神經，神經細胞接著會猛烈地發射出痛覺訊號，沿著血管，竄流著閃電般的疼痛。當用腦過度或壓力過大時，頭部肌肉緊繃也容易引起頭痛，特別是頭顱兩側顳肌緊繃而引起的頭痛或頭暈，是臨床上很常遇到的類型。

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頭痛4症型

●肝陽上亢：中醫認為，肝經有調節情緒、睡眠等功能。經常生氣、情緒不穩或壓力太大會讓肝氣受到影響。當肝的疏瀉功能變差，導致肝陽之氣無法得到正常的疏通與排出，肝氣鬱結進一步就會造成肝陽上亢。這種長期的不良情緒也會逐漸對身體造成傷害。治療以平肝潛陽的穴位為主，如風池、頷厭、太衝、三陰交等，搭配滋陰清熱的藥物輔助。

中醫指出，當老人家腎氣不足，無法使精氣上行至頭腦時，就容易發生頭痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

●腎精虧損：通常發生在老人家，當腎氣不足，無法使精氣上行至頭腦時，就容易發生頭痛，並時常伴有頭暈、腰痠膝軟或疲勞倦怠等現象。以補益精髓的方式治療。

●氣血虧虛：營養不足或長期過度工作都會產生氣血虧虛的現象，氣血長期缺乏無法上輸至腦袋，易造成腦部養分供應不足，患者也會有頭暈、常打哈欠或疲勞乏力等症狀。治療需益氣養血。

●痰濁瘀血：曾中風過或有頭部外傷史的患者，會因為頭部瘀血或受傷腦區尚未完全復原而導致頭痛，針灸可加強血液循環，改善中風或腦部外傷的後遺症。治療以袪瘀通絡為主，來進行復健治療。

頭痛的日常保健與護理

●保持周圍環境的安靜舒適，臥床休息時頭部微抬，可使頭痛緩解。

●限制飲食，避免食用內含助長偏頭痛物質的食物，如酒精、咖啡等。

中醫提醒，容易偏頭痛者，日常中避免食用內含助長偏頭痛物質的食物，如酒精、咖啡等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●頭痛較輕者宜休息，勿過勞，頭痛劇烈者應臥床休息，避免用腦過度。

●頭痛亦可進行局部按摩以通經活絡，疏通血脈以止痛。可於太陽穴或脖子後處風池穴及耳尖上兩指幅的率谷穴輕輕按壓使充血發紅，可減輕症狀及不適。

陳坤儀提醒，頭痛不可輕忽，長期頭痛也容易影響身心靈健康，建議有症狀的患者，尋求醫療協助，針對個人體質進行調理，並搭配良好的日常生活習慣的，使頭痛不再復發。

板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀。（板橋樹林風澤中醫診所提供）

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