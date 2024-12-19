自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》失眠分3類！ 營養師教助眠營養品「這樣選」

2024/12/19 21:45

營養師提及，失眠分不同類型，針對不同情況要選擇不同的營養成分之營養品；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

營養師提及，失眠分不同類型，針對不同情況要選擇不同的營養成分之營養品；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常常失眠，而購買標榜助眠的營養品，但卻發現效果不彰？北秀健康管理診所營養師仝仝表示，失眠分不同類型，針對不同情況要選擇不同的營養成分，舉例來說，入睡困難者應選擇GABA、維生素B6或鎂加鈣的組合；淺眠易醒建議睡前別喝太多水，或是補充抗氧化物等；過度早醒則多與荷爾蒙失調有關，可補充大豆卵磷脂、山藥萃取物，最重要的是，保持體重管理及運動，增加睡眠品質。

入睡困難

每當躺在床上時，總翻來覆去？仝仝在臉書專頁「精準減重｜北秀健康管理診所」發文分享，入睡困難可能是攝取太多咖啡因、腦袋不停在想事情，讓交感神經旺盛！或是捨不得睡、想多一點自我時間。

該如何改善入睡困難問題？仝仝指出，最近很紅的色胺酸是1種必需氨基酸，但是人體無法自行合成，必須通過飲食攝取。而色胺酸是血清素的前驅物質，血清素的濃度會影響情緒和睡眠；血清素又是褪黑激素的前驅，大大影響著睡眠品質，推薦多攝取番茄、豆苗、葡萄或未經過加工的全榖雜糧類，都有助於最終人體自然產生褪黑激素、幫助好入睡！

仝仝進一步提及，若想透過營養品助眠者，建議選擇GABA，能夠減少腦神經活動，幫助身體放鬆；此外，血清素和褪黑激素的合成過程中，也少不了維生素B6的協助喔！至於鎂+鈣，能放鬆肌肉、調節神經系統，並促進血清素合成幫助睡眠，也是很推薦的助眠營養品。

營養師表示，睡前喝太多水，使半夜起床上廁所，導致睡眠中斷；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

營養師表示，睡前喝太多水，使半夜起床上廁所，導致睡眠中斷；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

淺眠易醒

仝仝提到，睡前喝太多水，使半夜起床上廁所，導致睡眠中斷；或是壓力太大無法進入深層睡眠皆可能導致淺眠易醒。若想改善，首先應在睡前2-3小時，不要再喝太多水了，睡眠中斷會容易讓睡眠無法深層。

抗氧化物補充也很重要！仝仝說明，抗氧化物能中和自由基，減少氧化壓力，有助於保護細胞，特別是大腦細胞，從而改善神經系統的功能，促進更深層的睡眠，要攝取足夠多的抗氧化物，最好的飲食方式就是地中海飲食，另，足量的蔬果也助於體內菌叢生態健康，會讓睡眠品質也一併變好。

如果想透過營養品補充的話，仝仝推薦5類營養素，包括：維生素C、維生素E、輔酶Q10、花青素、蝦紅素，都是很棒的選擇！

過度早醒

仝仝提到，過度早醒可能荷爾蒙失調有關，尤其許多人是因為進入更年期，導致荷爾蒙變化，而影響睡眠。況且有些人在早期更年期時，就會開始有體重上升、睡眠品質變差、胰島素阻抗、高血脂、心血管疾病的問題，因此建議早期時，就積極安排營養的介入和治療。

該如何改善過度早醒問題？仝仝建議，營養品選擇上可補充大豆卵磷脂、山藥萃取物等與女性雌激素比較相近的營養素，也能夠讓自律神經比較協調，讓你該專注時能專注、想放鬆好好睡覺時也可以睡個好覺！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中