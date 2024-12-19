健康網》失眠分3類！ 營養師教助眠營養品「這樣選」

營養師提及，失眠分不同類型，針對不同情況要選擇不同的營養成分之營養品；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常常失眠，而購買標榜助眠的營養品，但卻發現效果不彰？北秀健康管理診所營養師仝仝表示，失眠分不同類型，針對不同情況要選擇不同的營養成分，舉例來說，入睡困難者應選擇GABA、維生素B6或鎂加鈣的組合；淺眠易醒建議睡前別喝太多水，或是補充抗氧化物等；過度早醒則多與荷爾蒙失調有關，可補充大豆卵磷脂、山藥萃取物，最重要的是，保持體重管理及運動，增加睡眠品質。

入睡困難

每當躺在床上時，總翻來覆去？仝仝在臉書專頁「精準減重｜北秀健康管理診所」發文分享，入睡困難可能是攝取太多咖啡因、腦袋不停在想事情，讓交感神經旺盛！或是捨不得睡、想多一點自我時間。

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該如何改善入睡困難問題？仝仝指出，最近很紅的色胺酸是1種必需氨基酸，但是人體無法自行合成，必須通過飲食攝取。而色胺酸是血清素的前驅物質，血清素的濃度會影響情緒和睡眠；血清素又是褪黑激素的前驅，大大影響著睡眠品質，推薦多攝取番茄、豆苗、葡萄或未經過加工的全榖雜糧類，都有助於最終人體自然產生褪黑激素、幫助好入睡！

仝仝進一步提及，若想透過營養品助眠者，建議選擇GABA，能夠減少腦神經活動，幫助身體放鬆；此外，血清素和褪黑激素的合成過程中，也少不了維生素B6的協助喔！至於鎂+鈣，能放鬆肌肉、調節神經系統，並促進血清素合成幫助睡眠，也是很推薦的助眠營養品。

營養師表示，睡前喝太多水，使半夜起床上廁所，導致睡眠中斷；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

淺眠易醒

仝仝提到，睡前喝太多水，使半夜起床上廁所，導致睡眠中斷；或是壓力太大無法進入深層睡眠皆可能導致淺眠易醒。若想改善，首先應在睡前2-3小時，不要再喝太多水了，睡眠中斷會容易讓睡眠無法深層。

抗氧化物補充也很重要！仝仝說明，抗氧化物能中和自由基，減少氧化壓力，有助於保護細胞，特別是大腦細胞，從而改善神經系統的功能，促進更深層的睡眠，要攝取足夠多的抗氧化物，最好的飲食方式就是地中海飲食，另，足量的蔬果也助於體內菌叢生態健康，會讓睡眠品質也一併變好。

如果想透過營養品補充的話，仝仝推薦5類營養素，包括：維生素C、維生素E、輔酶Q10、花青素、蝦紅素，都是很棒的選擇！

過度早醒

仝仝提到，過度早醒可能荷爾蒙失調有關，尤其許多人是因為進入更年期，導致荷爾蒙變化，而影響睡眠。況且有些人在早期更年期時，就會開始有體重上升、睡眠品質變差、胰島素阻抗、高血脂、心血管疾病的問題，因此建議早期時，就積極安排營養的介入和治療。

該如何改善過度早醒問題？仝仝建議，營養品選擇上可補充大豆卵磷脂、山藥萃取物等與女性雌激素比較相近的營養素，也能夠讓自律神經比較協調，讓你該專注時能專注、想放鬆好好睡覺時也可以睡個好覺！

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