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健康網》冬至必吃湯圓！ 營養師點「5族群」其中2類人別吃

2024/12/20 07:30

營養師提醒，湯圓屬糯米製品，提醒有吞嚥困難的長輩及3歲以下兒童，不宜食用；示意圖。（圖取自unsplash）

營養師提醒，湯圓屬糯米製品，提醒有吞嚥困難的長輩及3歲以下兒童，不宜食用；示意圖。（圖取自unsplash）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕週六（21日）是冬至，不少家庭會應景煮碗湯圓；對此，營養師李婉萍提醒，由於湯圓熱量較高，且部分湯品餡料含高鉀，建議糖尿病、腎臟病、胃食道逆流者則適量吃，並選擇適合的配料及時間食用，以免影響健康。此外，湯圓屬糯米製品，提醒有吞嚥困難的長輩及3歲以下兒童，不宜食用。

注意熱量 2顆包餡甜湯圓約同半碗飯

小湯圓、甜湯圓、鹹湯圓熱量有多少？李婉萍在臉書專頁專欄發文分享，通常換算熱量會以幾碗飯的熱量來預估，半碗飯大概是140大卡，內含30克醣類（約是糖友2份的主食）。半碗飯換算成湯圓，可以吃到2顆甜湯圓、3顆鹹湯圓、20顆小湯圓。

●包餡甜湯圓：1顆70大卡，2顆140大卡，2顆醣類約18.8公克，約1.3份主食。

●鹹湯圓：3顆169大卡，3顆醣類約22公克，約同於1.5份主食。以此類推，4顆約是為224大卡，5顆約281大卡，5顆鹹湯圓就約等於1碗飯。

李婉萍表示，若以鹹湯圓當主餐，一餐5顆鹹湯圓就不要再吃飯了；而喜歡飯後來碗甜點者，應餐時少吃半碗飯，飯後甜湯圓吃2顆過過癮。

包餡甜湯圓醣分較鹹湯圓高，李婉萍解釋，甜湯圓醣份會比較高是因為餡料，譬如紅豆本身已是澱粉，又額外加糖就更拉高含醣量；花生及芝麻即使不是澱粉，兩者是油脂與堅果種子類，同理也會醣量上升。鹹湯圓因為是肉餡，含有醣類外還帶點蛋白質，所以含醣量較低，5顆鹹湯圓才等於4顆甜湯圓。

營養師表示，包餡甜湯圓醣分通常較高，舉例來說，花生及芝麻雖非澱粉，但是其屬油脂與堅果種子類，也會使含醣量上升；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，包餡甜湯圓醣分通常較高，舉例來說，花生及芝麻雖非澱粉，但是其屬油脂與堅果種子類，也會使含醣量上升；示意圖。（圖取自freepik）

湯底聰明搭 無餡湯圓搭紅豆湯富營養

李婉萍建議，若選吃無餡小湯圓者，可加燒仙草、紅豆湯、花生湯底，其含維生素B群和膳食纖維；怕胖者則可單純煮熟不加湯，撈起來沾點蜂蜜即可。

那麼吃包餡鹹、甜湯圓，該如何選擇配料？李婉萍提及，吃包餡的花生、芝麻湯圓，內餡裡的花生、芝麻有膳食纖維和油脂能補充所需，就不建議加仙草、紅豆湯、花生湯底，甜上加甜，應改搭配桂圓、紅棗、薑汁湯底；至於包餡鹹湯圓，則建議當正餐主食吃尤佳，不適合當點心，可與青江菜、木耳、菇類及豆腐、肉絲一起煮，兼顧澱粉、蛋白質、膳食纖維等營養素。

營養師建議，包餡鹹湯圓，當正餐主食吃尤佳，不適合當點心，可與青江菜及豆腐等一起煮，兼顧澱粉、蛋白質、膳食纖維等營養素；示意圖。（資料照）

營養師建議，包餡鹹湯圓，當正餐主食吃尤佳，不適合當點心，可與青江菜及豆腐等一起煮，兼顧澱粉、蛋白質、膳食纖維等營養素；示意圖。（資料照）

湯圓湯頭高鉀、磷 腎友不宜喝

李婉萍提醒，因湯圓屬糯米製品，並含較多澱粉。若是包餡者無論甜或鹹，都會有熱量上的疑慮。為了食用安全，有吞嚥困難、3歲以下的小孩不適合吃湯圓，並尤其提醒以下3種族群，適量吃：

●糖尿病患者：2顆甜湯圓、3顆鹹湯圓、20顆小湯圓約等於糖友的1.5份主食，糖友在享用湯圓時就要少吃1.5份主食或半碗飯，湯圓要當正餐吃或當下一餐的飯吃。

●腎臟病患者：腎友不宜吃到高鉀、高磷，不要喝湯；花生、芝麻等甜湯圓，鉀離子較高先不要吃；而小湯圓、含餡鹹湯圓則可以淺嚐即止。

●胃食道逆流：急症患者不論飯前飯後最好都不要吃湯圓，以免刺激胃酸分泌，導致消化不良、胃酸逆流苦不堪言。

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