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健康網》天氣轉冷「關節痛」準時報到！ 醫揭4原因
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕天氣一轉冷，對不少人來說就是痛苦的開始，尤其有關節炎的患者更是折磨，不僅關節疼痛，在不敢活動之下，反而越來越嚴重，這是為什麼呢？板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文表示，肌肉收縮、溫濕度變化、活動量減少、姿勢不良，都是秋冬容易關節痛的原因。
肌肉收縮
陳鈺泓說，寒冷的天氣，會讓肌肉不自覺地收縮，變得緊繃，導致腰部、背部肌肉出現僵硬感和疼痛。這種肌肉緊張也可能限制活動，進一步加重不適。
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溫濕度變化
陳鈺泓指出，秋冬氣溫忽冷忽熱，早晚溫差大，冷空氣使血管收縮，進而影響血液循環，讓關節潤滑液減少，導致僵硬與疼痛的產生。此外，通常寒冷的天氣，室內濕度較低，可能使肌肉和韌帶緊繃，加劇不舒服的感覺。
活動量減少
陳鈺泓提到，天氣轉冷後，許多人會減少外出和運動的頻率。然而，缺乏適度的活動，反而容易讓關節周圍肌肉力量下降，使關節承受更大壓力，增加痠痛的風險。
姿勢不良
每到冬天，你是否習慣縮在沙發，蓋毛毯取暖呢？陳鈺泓表示，這樣縮成一團，或彎曲身體等不良姿勢，也可能給脊椎和背部肌肉，帶來額外壓力，加重疼痛和疲勞感。
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