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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

10月大男嬰打卡介苗 腫成「小籠包」流黃膿

2024/12/19 16:52

彰化10月大男嬰在接種卡介苗3個月後，施打處腫成小籠包大，腫塊還流出黃色膿汁，經醫院採驗送疾管署，確認為卡介苗不良反應。（彰化醫院提供）

彰化10月大男嬰在接種卡介苗3個月後，施打處腫成小籠包大，腫塊還流出黃色膿汁，經醫院採驗送疾管署，確認為卡介苗不良反應。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化10月大謝姓男嬰日前接種卡介苗，接種處過了3個月遲遲未消腫，還腫成一顆「小籠包」，甚至流出黃色的膿，令家長擔心不已，趕緊求醫，經衛福部彰化醫院採驗送疾管署，判定為卡介苗不良反應。彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，偶有打疫苗不良反應發生，但幼童仍須接種卡介苗，才可避免發生結核性腦膜炎及散發性結核病等嚴重併發症。

謝姓男嬰媽媽表示，他育有2個兒子，大兒子接種卡介苗時，接種處只有紅腫幾天，今（2024）年7月換小兒子施打，沒想到接種處腫了3個月沒消退，腫包還愈來愈大，並流出黃色的爛膿，嚇得趕快到彰化醫院就診。經採樣送驗，疾管署判定是卡介苗不良反應。

馬瑞杉表示，該名男嬰跳脫一般接種後樣態，在接種3個月後，不只是施打處的腫塊持續，還變大如小籠包，並且有黃色膿汁流出，不過接種處摸起來涼涼的，不會有壓痛感，不同於一般細菌感染的膿瘍摸起來熱熱的，會有壓痛感，懷疑不是一般的細菌感染，因此進行患部的細菌培養送驗，最後送至疾管署鑑定，確認是卡介苗菌，膿瘍即是來自於卡介苗接種後的不良反應。

馬瑞杉指出，卡介苗是一種牛的分枝桿菌減毒後所製成的活性疫苗，注入人體後可產生對結核病的抵抗力，台灣屬於結核菌高風險國家，因此嬰幼兒卡介苗接種，可大幅降低兒童結核病死亡率，接種時間建議為出生滿5至8個月。

馬瑞杉說，卡介苗接種後通常在施打處會有發紅、腫脹、結痂等現象，施打後1至2週會開始發紅，3至4週開始腫脹，6週後，有些嬰幼兒會發生膿瘍或潰爛情形，平均4個月後，開始結痂留下淡紅色小疤痕並變成膚色。

馬瑞杉說，針對謝姓男童個案，已協助家屬依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」申請救濟，儘速讓民眾獲得適當的協助與實質的救濟。他也呼籲，接種卡介苗後，如果突然出現膿瘍的情況，或其他肢體無力等症狀，一定要儘速看診檢查，以釐清是細菌感染或是卡介苗的不良反應。

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，偶有打疫苗不良反應，但小朋友仍須接種卡介苗，才可避免發生結核性腦膜炎及散發性結核病等嚴重併發症。（彰化醫院提供）

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，偶有打疫苗不良反應，但小朋友仍須接種卡介苗，才可避免發生結核性腦膜炎及散發性結核病等嚴重併發症。（彰化醫院提供）

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