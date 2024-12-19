對付2期攝護腺癌靠無傷口海神刀 8旬翁硬挺展雄風

82歲郭姓老翁罹患侷限性二期攝護腺癌，他接受衛福部台南醫院的海神刀精準治療，治療後無尿失禁與勃起功能障礙。（圖取自台南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕據衛福部統計，攝護腺癌在2022年成為男性癌症死亡率的第5名，部立台南醫院於今年11月收治1位8旬郭姓老翁，該翁罹患侷限性第2期攝護腺癌，考量患者年事高、有多重慢性病，傳統手術風險大，醫病討論後採取無創傷俗稱「海神刀」的影像導航高強度聚焦超音波消融癌病灶，術後隔天就出院，沒有尿失禁與勃起障礙問題，讓老翁很滿意。

衛福部台南醫院泌尿科主治醫師沈志宇表示，這應是台南地區大型醫院以「自費」海神刀治療侷限性攝護腺癌的首例，郭翁在治療前癌指數高達38.9，用海神刀與荷爾蒙治療後，癌指數已降到0.14，病情明顯好轉。該院今年執行這癌症手術已有兩例。

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沈志宇說明，高強度聚焦超音波（HIFU）是1種無創性治療技術，利用超音波聚焦能量將病灶區域的溫度迅速升高至85度以上，從而摧毀癌細胞。與傳統手術相比，HIFU治療不需要切開人體、也不涉及放射線，治療過程不會產生傷口或出血，且術後患者恢復時間較短，對生活品質影響也較小。這項技術常透過直腸內的超音波探頭，從肛門進入精確定位並消融攝護腺癌病灶，治療過程完全無需外科切口，避免傳統手術可能帶來的尿失禁和陽痿等較大的副作用。

沈志宇也說，然而HIFU並非對所有攝護腺癌患者都適用，它主要針對局部性原發或復發的攝護腺癌患者，對於攝護腺體積過大或癌症已擴散至其他部位者（或4期），可能需要選擇手術或放射治療等其他方法。儘管HIFU治療過程無創傷，但治療後仍需定期做影像學檢查和切片檢查，以確保癌細胞未復發。

沈志宇表示，近年的臨床研究顯示，HIFU在治療局部攝護腺癌的效果良好，且副作用較少，經過HIFU治療的患者，尿失禁發生率明顯低於傳統手術。最新HIFU技術還結合多參數核磁共振成像（mpMRI）技術，精確定位病灶，提高治療的精確度和成功率。

而最新的海神刀系統結合人工智慧（AI）導航和影像融合技術，能更準確地定位癌腫瘤及保護周圍正常組織，減少副作用，對於年齡較大或健康較差的患者來說，這種無創、低風險的治療方式提供更好的選擇，為患者帶來新的治療希望。

衛福部台南醫院泌尿科醫師沈志宇（中者）運用無創傷的海神刀為82歲郭姓老翁治療二期侷限性的攝護腺癌。左為該院院長歐建慧、右為副院長謝嘉興。（記者王俊忠攝）

衛福部台南醫院泌尿科醫師沈志宇運用無創傷的海神刀為82歲郭姓老翁治療二期侷限性的攝護腺癌。（記者王俊忠攝）

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