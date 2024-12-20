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健康網》中醫曝「頭痛4位置」預防方法！壓力大易兩側痛
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕天氣變冷後，越來越多人有頭痛的現象。中醫師邵禹豪於臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文表示，頭痛的所在位置，是中醫鑑別的重要意義。若是頭頂到後腦勺疼痛，就要注意保暖，避免生冷飲食；若是兩側頭痛，要注意壓力管理；若是前額頭痛，通常與鼻子問題有關，也要顧好腸胃；若是位置難以描述的寒濕頭痛，要注意保暖及腸胃功能。
4頭痛點之原因及對策
●頭頂到後腦勺
邵禹豪指出，又稱太陽頭痛，和風寒的關聯性很高，通常肩頸、下背，乃至於大小腿後側，也常會出現大小筋結點。這類朋友要注意保暖，並時常避免冷飲與生冷食物。
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●兩側頭痛
邵禹豪提到，又稱少陽頭痛，和工作生活壓力的關聯性很高；臨床上也不少女性朋友，在月經前後會出現本處的疼痛，和氣血的疏通不良有關。這類朋友要注意壓力管理，切莫讓身體長時間處於高壓的情況。
●前額頭痛
邵禹豪說，又稱陽明頭痛，和胃火有關，而臨床上另一常見主因在「鼻子」，特別是有過敏性鼻炎的人，很容易出現前額、眉心的悶痛，治療好鼻病方為首要目標。他建議，積極治療鼻子的問題，同時要兼顧好腸胃功能。
●寒濕頭痛
邵禹豪表示，位置難以描述，卻時常合併頭重、頭暈，常見於這種濕冷的天氣，是一種因寒濕之氣壟罩在頭部出現的頭痛。他建議，要積極保暖，同時也要照顧好腸胃功能。
保健6穴位
前額頭痛：局部用攢竹穴，位在內眼角上眉心處；遠端用合谷穴，即所謂虎口處。
後腦杓痛：局部用風池穴，位在後腦枕骨下方凹窩；遠端用後溪穴，位在感情線末端，手掌和手背之間。
兩側頭痛：局部用率谷穴，位在耳尖直上，約三指寬處；遠端用外關穴，位在手背腕橫紋後三指寬處，在前臂的背面。
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