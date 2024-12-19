2024癌症論壇 關心癌友身心健康營養健全、傳遞勇氣

不少癌友在抗癌過程中面臨營養不良等問題。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少癌友在治療過程中發生營養不良、體重下降等問題；同時部分癌友希望能與不少朋友共同交流，讓他們不再孤軍奮戰。「2024癌症論壇 - 健康好食力 心靈不糾結」將於12月21日，在台北醫學大學杏春樓展演廳開講。本次講座由建同文教基金會、陶聲洋防癌基金會、臺北醫學大學公共衛生學院聯合主辦，中華民國頭頸愛關懷協會及癌康網協辦。本論壇特別邀請癌症存活者與醫生及各方專家共同分享寶貴的經驗與心得，提供癌友實用的指導和幫助；曾罹癌已痊癒的立法委員邱議瑩更將出席致詞。

關注癌友的身心需求 聚焦飲食療法與口腔健康

超過一半的癌症患者在治療過程中會面臨營養不良和體重下降等問題，口腔潰瘍與食慾不振使得飲食成為一大挑戰。本次論壇旨在幫助癌友在面對疾病的挑戰時，不僅能夠獲得專業的治療與建議，還能在飲食健康、情緒調理和心靈層面得到力量，獲得全方位的支持進而提升生活質量，重拾希望與力量，走向康復的道路。

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專業醫師領航 為抗癌之路提供指引

論壇特邀曾經榮獲臺灣癌症醫學終身成就獎，被譽為「台灣腫瘤之父」的醫師陳光耀、新竹市健康運動協會理事長王禎鈺、牙周病專家醫師張維仁、癌康網創辦人廖志穎醫師、益生菌專家洪偉盛等專業人士，由各自專業領域出發，帶來最新的抗癌知識和實用的生活建議。無論是針對癌症的抗氧化飲食，還是針對癌友的心靈安定方法，論壇都將為參與者提供豐富的資源，幫助他們在面對癌症挑戰時，始終保持希望和勇氣。

癌友經驗分享 傳遞勇氣與希望

論壇特別安排了多場癌症存活者的經驗分享，包括鄭淑文老師、年輕病友協會理事長米娜、「香水爸爸」侯剛本、作家蔡稀尹、抗癌心靈導師韓柏檉，他們將分享如何在癌症治療過程中調整飲食、維持心理健康，並帶來積極面對病痛的心靈力量。

還有更多震撼人心的抗癌故事，從面對疾病的勇氣到生活調整，每個故事都充滿堅韌與希望。曾經歷童年流離、婚姻破裂與癌症挑戰，要如何找到重生的力量重塑人生？還有癌友透過「無框架料理」和心靈調整，不僅恢復健康，還意外修復了與公婆的關係。歡迎參與論壇，這裡的每個故事都可能觸動你的心，你也能從中找到共鳴和力量。

「2024癌症論壇 - 健康好食力 心靈不糾結」將於12月21日，在台北醫學大學杏春樓展演廳舉行。（建同文教基金會提供）

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