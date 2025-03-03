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類流感、腹瀉疫情雙降2成 衛福部：急診壅塞趨緩中

2025/03/03 16:21

衛福部臨時召開記者會說明急診壅塞緩解情形。（記者林惠琴攝）

衛福部臨時召開記者會說明急診壅塞緩解情形。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕外界憂心228連假後將再迎來一波急診壅塞，衛福部今（3日）臨時召開記者會說明，上週碰到連假，但類流感與腹瀉門急診均下降約2成，整體急診就診人次也已較前一週平日下降10%，顯示急診壅塞「真的在趨緩中」，未來將從提升護理人力、重症科別作為部定次專科增加投入資源、研議健保給付等作為長期策略。

疾管署副署長羅一鈞表示，不同於以往連假急診就診上升，上週228連假的類流感門急診較前一週下降24%，單純檢視急診也是下降，顯示疫情持續降溫，預估最快再2週、3月中旬脫離流行期，目前公費流感疫苗只剩下約1萬劑，預估本週就會全數用罄；而與諾羅病毒相關的腹瀉，上週門急診也較前一週下降18.3%，呈現「雙降」趨勢。不過，隨著3月賞花活動登場，仍有持續流行的潛在風險。

衛福部醫事司長劉越萍指出，最新監測急診就診人次也較前一週平日下降10%，表示「真的在趨緩中」，但與去年同期相比仍增加1.6%，未來中長期的整體解套策略是關鍵，包含提升護理人力，以及鼓勵醫院投入急重症領域，也研議重症科別作為部定次專科，有助於掌握更確切的人力，會討論如何將公務預算投注在重要醫療人才，並研議調整健保給付。

此外，因應急診壅塞，衛福部也已經啟動26家部立醫院綠色通道，全力配合區域聯防機制。劉越萍說明，未來希望持續「往好的方向」，重點是「重症不漏接」，做好相關病人的分流非常重要。

針對此次事件，衛福部長邱泰源強調，相信經過這次的整合努力，未來面對任何挑戰，都會做得比以前好，並指出這不是壓力，站在40年的醫界老兵立場，持續為了人民健康奮鬥，只有怎麼樣讓人民更健康，才是最大要努力的方向，希望早日達到健康台灣的目標。

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