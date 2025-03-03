光田醫院包場觀賞電影 喚起醫護對健康重視

今年228假期，光田綜合醫院特別包下廣三SOGO王牌影城，邀醫護同仁共賞紀錄片「交換禮物」。（光田醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕光田綜合醫院邀請醫護同仁、眷屬及病友共同觀賞生命紀錄片「交換禮物」，電影呈現患者生存意志，也喚起觀眾對健康、家庭與生命價值的深刻反思，讓人重新思考「癌症」究竟是一份禮物，還是對健康的懲戒。

「交換禮物」導演林明謙與影中訪談者兼旁白曾寶儀，歷時4年走訪各地，真實呈現癌症患者面對病魔時的堅韌。電影中，癌友們描述得知罹癌時的心路歷程，有的人不知所措，也有的人當下預約「繡眉」，只因進行化療後，身上的毛髮會掉光。

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光田綜合醫院表示，根據該院2022年的癌症統計，海線地區每年新診斷癌症病例逾600例，其中，大腸癌居首，乳癌、肺癌及肝癌緊隨其後。除了疾病數據外，研究顯示，負面情緒可能提高癌症風險，並影響患者的存活率與治療成效。光田自搬遷至向上院區後，極力打造「最不像醫院的醫院」，希望在專注醫療同時，將心理健康納入全人照護，幫助患者維持良好身心狀態，提升療效與生活品質。

光田綜合醫院副執行長王詩婷表示，在高壓的醫療工作環境中，無論是面對患者、主管或是自我挑戰，每位醫護同仁每日都可能經歷情緒上的起伏。正如研究所示，情緒壓力可能加速細胞癌變，那麼，處於這樣高壓環境的醫護人員，是否也成為了最容易罹癌的群體呢？這不禁讓她深思，如何在繁忙的工作中，幫助員工保持身心健康，避免情緒對健康產生負面影響。

光田醫院除了利用228連假包下廣三SOGO王牌影城，讓醫護人員等觀看電影「交換禮物」外，預計於3月15日舉辦「交換禮物」電影講座對談，邀請影片中的醫師－安泰如科學院院長蔡松彥、台灣衛福部輔助醫學暨急診專科雙主治醫師林子平，以及心能量管理中心創辦人暨執行長許瑞云，分享面對癌症時的多元療法選擇與實際案例，以及分享如何透過科學西醫、中西療法、食療與自然醫學等多元方法，幫助癌友或是健康、亞健康的民眾，學會調適並與疾病共處，盼藉此讓大家在療癒過程中尋找身心平衡，提升生活品質。

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