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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》湯圓、元宵「2者差異」一次看！作法分搓、搖

2024/12/19 13:01

楊婷貽說，湯圓傳統是無餡的紅白小湯圓，而後也有出現，包甜或鹹餡料的湯圓；而元宵因為是由餡料沾粉滾出來，所以必有餡料，並以較硬不易鬆散的甜餡為主；示意圖。（資料照）

楊婷貽說，湯圓傳統是無餡的紅白小湯圓，而後也有出現，包甜或鹹餡料的湯圓；而元宵因為是由餡料沾粉滾出來，所以必有餡料，並以較硬不易鬆散的甜餡為主；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道冬至的湯圓、元宵節吃的元宵，有什麼不同之處嗎？好食課營養師Christina（楊婷貽）在臉書粉專「好食課」發文表示，湯圓及元宵皆是用糯米粉做成，最大的差異在於製作方式！湯圓是將糯米粉加水揉成麵糰，再用手像包餃子一樣，將餡料包於麵糰中，用手搓揉成形；而元宵則是將餡料沾水後，放於鋪滿糯米粉的竹篩中搖成形。

湯圓與元宵大PK

餡料：無餡vs.有餡

楊婷貽說，湯圓傳統是無餡的紅白小湯圓，而後也有出現，包甜或鹹餡料的湯圓；而元宵因為是由餡料沾粉滾出來，所以必有餡料，並以較硬不易鬆散的甜餡為主。

外觀：圓形vs.不規則

楊婷貽指出，因湯圓是用手搓揉出來，除非製作者有心要將湯圓捏造型，不然形狀通常較固定。且因為結構較緊密、質感細，下水煮時水會較清澈；元宵則可能因為餡料偏方塊狀，而較不規則。因為外皮是在搖的過程中，將粉沾黏上去的，所以較鬆散，下水煮時也較易混濁。

口感：細緻vs.嚼勁

楊婷貽提到，湯圓含水量較高，質感細且黏口；而元宵通常餡料較硬，口感較有嚼勁且Q彈。

營養師說，湯圓因為結構較緊密、質感細，下水煮時水會較清澈。反之，元宵下水煮時較易混濁；示意圖。（資料照）

營養師說，湯圓因為結構較緊密、質感細，下水煮時水會較清澈。反之，元宵下水煮時較易混濁；示意圖。（資料照）

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