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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

菲律賓7旬男首健檢 揪大腸癌即時切除治療

2024/12/19 11:53

一名男子在健檢時發現大腸內有腫瘤。（圖取自shutterstock）

一名男子在健檢時發現大腸內有腫瘤。（圖取自shutterstock）

〔記者張軒哲／台中報導〕71歲來自菲律賓男子吉多與親友一起到童綜合醫院進行健康檢查，在大腸發現一顆約2公分腫瘤，進一步細胞切片檢查後確認為惡性腫瘤，罹患大腸癌。大腸直腸外科醫師張乃元與患者溝通後，建議施行達文西微創結腸切除手術，術後恢復良好，整個治療過程從健康檢查、確診、手術到出院，不到兩週的時間，吉多便順利返回菲律賓。

吉多一直覺得身體很健康，這次到童醫院進行健康檢查是首次接受胃鏡與大腸鏡檢查，沒想到就揪出了腫瘤癌細胞，幸好是早期發現，儘速安排達文西手術並切除腫瘤細胞與周圍約20公分大腸，術後隔天就能下床走動。

吉多表示，平時生活正常也沒有覺得身體有什麼不舒服，在菲律賓的健康檢查都很簡單，因為知道台灣醫療非常進步，所以這次與親友一起到童綜合醫院做詳細精密的檢查，及時發現大腸癌初期，才能儘快手術將腫瘤切除，避免未來等到惡化才發現的危機。

張乃元指出，大腸癌是全球第三大常見的癌症，根據世界衛生組織（WHO）的統計，每年有數百萬人被診斷出此病。而根據WHO和國際癌症研究機構（IARC）的數據，大腸癌也是全球第二大致死的癌症，僅次於肺癌。由於大腸癌在早期通常沒有明顯症狀，很多患者常等到病情進展到晚期才發現，這使得治療難度和風險大幅增加。

張乃元呼籲，定期健康檢查非常重要，因為早期發現疾病即早治療，能顯著提高治療成功率，避免病情惡化，也能減少後續漫長且昂貴的治療費用。

吉多的大腸發現一顆約2公分的腫瘤。（童綜合醫院提供）

吉多的大腸發現一顆約2公分的腫瘤。（童綜合醫院提供）

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