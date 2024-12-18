健康網》把握寒流減重！ 醫：喚醒「它」能多燃燒近200大卡

醫師表示，只要在16°C的環境裡待2個小時，就能啟動棕色脂肪，人體1天就能額外燃燒將近200大卡的熱量；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫直直落，看著暖呼呼的美食讓你食指大動，想說減重又得交給明天的自己嗎？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，只要在16°C的環境裡待2個小時，就能啟動棕色脂肪，人體1天就能額外燃燒將近200大卡的熱量，活化後，1年能燃燒相當於4.1公斤脂肪的熱量，甚至能覆蓋每天基礎代謝量的10-20%。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健 」發文說明，人體中不只有讓人想要減少、負責儲存能量的白色脂肪，還有號稱人體的「燃脂暖爐」的棕色脂肪，它像一座迷你的暖爐，能將能量轉換為熱能，幫助維持體溫，同時提升代謝，成年人體內的棕色脂肪組織重量約50-80公克，雖然這只佔體重的0.1%，但它的效率驚人。

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4招喚醒棕色脂肪

●寒冷刺激：讓棕色脂肪「開工」

寒冷是喚醒棕色脂肪的最有效方式。美國國家衛生研究院（NIH）的研究指出，當體溫降低到引起顫抖時，身體會啟動產熱機制，刺激棕色脂肪活性。在 15-19°C 的環境中，棕色脂肪的活動明顯增加，每日能量消耗可提升近200卡路里。寒冷雖然讓人瑟縮，但卻是最天然的「代謝加速器」。

●規律運動：讓白脂肪褐變

哈佛醫學院的研究發現，運動時分泌的獨立素（irisin）荷爾蒙能促進白色脂肪轉化為類似棕色脂肪的米色脂肪。這種轉化不僅提升了身體的代謝能力，還能讓減重效果更加顯著。

日本研究表明，良好的睡眠品質能提升棕色脂肪的功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

●充足睡眠：棕色脂肪也隨生理時鐘運作

日本筑波大學的研究表明，良好的睡眠品質能提升棕色脂肪的功能。規律的作息，不只是為了精神好，更是讓身體的燃脂效率達到巔峰。

●足夠的Omega-3油脂

瑞典卡羅林斯卡學院的研究指出，適量攝取Omega-3脂肪酸能活化棕色脂肪。鮭魚、亞麻油這些食材，不只是心血管健康的好朋友，也是提升代謝的秘密武器。

研究指出，適量攝取Omega-3脂肪酸能活化棕色脂肪，活化後，1年能燃燒相當於4.1公斤脂肪的熱量；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

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