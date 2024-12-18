健康網》孩子在外總是不說話？ 恐是焦慮引發「選擇性緘默症」

一向在家很活潑的孩子卻在面對外人不肯說話，有可能是選擇性緘默症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕8歲的小涵是一位活潑開朗的小女孩，家人眼中的「開心果」。但每當進入學校或面對陌生人，她卻突然變得沉默寡言，上課被點名也低著頭一聲不吭。媽媽原本以為是個性內向，長大就會好。沒想到都唸小學了，她依然如此，經老師提醒，媽媽帶她就醫，診斷出罹患選擇性緘默症。

周伯翰身心醫學診所醫師鄭佳益指出，選擇性緘默症並不是孩子不願意說話，也不是個性害羞，而是因為內心的焦慮讓他們「說不出來」。經過藥物和心理治療，小涵的情況慢慢改善，如今已經能夠和幾位同學小聲交談。

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鄭佳益表示，選擇性緘默症（Selective Mutism）是1種常見於兒童的心理健康問題，背後隱藏著深層焦慮。這些孩子在家中或熟悉的環境裡能夠自由交談，但在面對新環境或陌生人時，因強烈的焦慮情緒而無法開口。這種情況可能對學業、人際關係和日常生活造成影響。

選擇性緘默症常見3特徵 孩子也很困擾

●在家中與家人能正常交談，但在學校或陌生環境中完全沉默。

●孩子對自己的狀況感到困擾，但卻無法改變。

●情況持續1個月以上，並顯著影響生活功能。

9大準則可改善 需耐心陪伴

鄭佳益指出，選擇性緘默症是可以改善的，但需要耐心的陪伴，有9大準則可幫助家長逐步引導孩子。

●學習調整家長自己的焦慮，避免將焦慮傳給孩子

1.接納現況：專注於孩子的優點，換個角度看待他的困難，例如：他很有包容心、很善良，對自己和他人的想法都很敏感。

2.正常化選擇性緘默症：讓孩子知道不只有他害怕說話，也有許多小孩一樣害怕，最後他們都能克服和開口說話。

3.不要在孩子面前公開討論他們的情況，以免引發尷尬或加重焦慮。

4.應適時鼓勵和肯定孩子的每一次進步。

●需避免的溝通方式：不要經常問孩子是否說話，或使用獎勵（如：說話才能玩手機）和懲罰、評價（如：你又沒做到）來推動孩子說話，這可能會增加焦慮。

●和家人溝通：所有參與孩子生活的成員（如：祖父母、手足等）都需了解如何對待孩子，避免施壓或責備。

●專注於短期目標：專注於當前的困難，並逐步克服，避免過度憂慮未來（如：他長大怎麼辦？）。

●以身作則：若家長自己也有社交焦慮，可以通過與鄰居互動為孩子建立身教。

●遇到親友、鄰居打招呼時，給孩子5秒鐘嘗試回答問題：避免立即代為回應，讓孩子有表現的機會。若孩子未能回答，可引導孩子與家長對話，再逐步過渡到直接與他人交流。

●需要讓孩子在可控的情境下逐步面對恐懼：不是完全避免或隔離。自學可能有助減少壓力，但需同時安排練習的機會，否則可能阻礙進步。

●維持規範與界線：在同理孩子情緒的同時，仍需建立基本的家庭規範，例如作息、學習及日常行為的要求，這樣有助於孩子建立安全感和行為規範。

●治療需循序漸進，可以尋求專業協助：心理治療（如：認知行為治療）與適當的藥物治療可能有助於改善症狀。

鄭佳益強調，選擇性緘默症的改善需要時間與耐心，但只要父母給予接納與支持，並搭配專業治療，孩子有機會克服困難，找到自己的聲音。當孩子逐步融入團體生活，他們會重新獲得自信，進一步迎接更加豐富的人生旅程。

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